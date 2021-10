Despenalizar el aborto

CONTROVERSIA EN EL CONGRESO. La polémica sobre la despenalización del aborto continúa, pese a que fue determinada la inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar que los artículos del 154 al 158 del Código Penal del Estado de Sinaloa, que tipifican como delito el provocar la interrupción del embarazo (estableciendo sanciones para la mujer y el personal de salud que le auxilie en ello) confirmando que son violatorias de la Carta Magna, sigue la controversia en torno al tema. Sobre todo, cada vez que se aborda en el Congreso del Estado, así como la sociedad se divide, también los grupos parlamentarios. Tanto, que ayer tuvo que posponerse la decisión, y sacarlo del orden del día, dejando como tarea pendiente la despenalización del aborto para los integrantes de la 64 Legislatura, que empiezan a funcionar este primero de octubre.

Más allá de la división de los integrantes del Congreso, porque trascendió que ni siquiera todas las legisladoras de Morena estaban de acuerdo en el dictamen, particularmente la diputada Victoria Sánchez, quien había dicho que votaría en contra, por no estar de acuerdo con los términos del dictamen, al igual que la diputada Karla Montero, quien también se pronunció en contra, y algunos integrantes del grupo parlamentario del PAN, quienes vinculados con los grupos provida, instigaban y amenazaban a algunas diputadas de Morena, según lo denunció la diputada Francisca Abelló.

Por eso se decidió no abordar el tema, al no encontrar condiciones para que se aprobara el dictamen; lo cual es muy lamentable, porque es un tema de mandato judicial, y de declaración de inconstitucionalidad de una disposición normativa estatal, que criminaliza y sanciona a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

Aparte de ser un tema de libertad en la maternidad, de derechos humanos de las mujeres, de libre decisión sobre su cuerpo y de protección a la salud reproductiva de la mujer. Hay mucho de doble moral cuando se debate sobre el tema, porque el aborto existe, aún con la criminalización del Código Penal, y va a seguir practicándose aún con las sanciones, aparte de que los grupos que abogan en contra del aborto no activan a favor de la infancia en abandono ni de los niños en condición de calle, tampoco promueven apoyos para las madres de familia solas, ni para las mujeres violentadas sexualmente, que cada vez se multiplican más. Abogan por las sanciones penales para la mujer que interrumpe su embarazo, y no dicen nada sobre la falta de sanción para el varón que engendra y no se responsabiliza, para el padre que no reconoce ni cuida, no hablan de la irresponsabilidad de algunos en la paternidad, y mucho menos de los agresores sexuales y embarazos de niñas por violación.

Es entendible que haya familias o mujeres que moralmente, o por su religión, consideran inadmisible el aborto, pero no tienen por qué imponer su decisión a todas las mujeres. El aborto, a pesar de la prohibición, se practica desde hace siglos, las mujeres que lo deciden lo hacen en condiciones de riesgo; otras, las que tienen para pagar, lo hacen en clínicas clandestinas.

Es un tema también de la ausencia de mayor educación sexual, de responsabilidad en la sexualidad, de madurez en la maternidad y la paternidad, donde no debe ser por imposición, descuido o sanción la decisión de ser madre, sino por libre elección.

Seguramente será un tema que seguirá dividiendo opiniones y generando controversia en la próxima legislatura del Congreso del Estado. ¿O no?