Destrozos y sacudida

SACUDIDA EN EL GABINETE. A la salida de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 26 de agosto, le sucedió la renuncia del poderoso consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, un día antes del informe del presidente López Obrador; de tal manera, que en menos de una semana, dos encumbrados integrantes del gabinete federal salieron de sus cargos.

De Olga Sánchez se había comentado de su posible salida, quizá lo que sorprendió fue el momento en el que se dio y el repentino movimiento de piezas que generó su incorporación al Senado. El momento porque estaba como participante en una cumbre de mujeres electas en el reciente proceso electoral, donde se presumía del empoderamiento de las mujeres en el país, y del poder de la secretaria de Gobernación, como segunda al mando en el quehacer político del país, y ella estaba contemplada para clausurar la reunión; sin embargo, salió de manera repentina al llamado del presidente, y no regresó a tomar la palabra, como originalmente estaba programado. En el Senado también cimbró su incorporación porqué llegó con la encomienda de presidir la mesa directiva, cargo que buscaban otras y que ella consiguió repentinamente, con el respaldo presidencial y de la mayoría de senadores de Morena.

El caso de Julio Scherer; también sorprendió su renuncia, porque fue inesperada y porque era un hombre de bastante poder en el gabinete, además de darse en el preámbulo del tercer informa de Gobierno. Era del conocimiento del circulo político, que Scherer concentraba un alto poder de mando, y que influía en muchas decisiones tomadas desde la presidencia, incluso se sabía que algunos políticos sinaloenses frecuentemente buscaban acercarse a Julio Scherer para pedir su intervención y apoyo en gestiones que realizaban.

Hoy, en el lugar del ex consejero jurídico, llega María Estela Ríos González, abogada laboralista, ex profesora de la UAM y ex presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos, una abogada sencilla en sus formas, que ya fue consejera jurídica de AMLO cuando fue jefe de Gobierno, procuradora y subsecretaria del trabajo en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

En la Secretaría de Gobernación, sale una mujer del cargo más importante del gabinete, con lo cual el género femenino pierde un espacio importante de poder, sin embargo, en la consejería jurídica se fortalece el poder femenino en el gabinete, como ya había sucedido en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Seguridad, de donde salió Alfonso Durazo, y en la Secretaría de Economía, donde entró Tatiana Clouthier Carrillo. Así la sacudida del gabinete, en plena mitad del Gobierno de López Obrador. ¿Será?

LOS DESTROSOS DE NORA. Cientos de hogares inundados, ríos y canales desbordados, cultivos perdidos, enseres domésticos destruidos, carreteras y caminos destrozados, aparte de la afectación ganadera y acuícola, son entre otros algunos de los daños de Nora. Fue caprichosa su travesía, y deficientes y desacertados los pronósticos sobre su impacto en Sinaloa, porque lamentablemente, no se invierte lo suficiente en formar y adquirir equipos técnicos y recursos humanos que nos permitan mejores pronósticos.

La Secretaría de Protección Civil, del estado y los municipios, no tienen suficientes equipos, ni personal; la precariedad e incapacidad técnica son su característica principal. Solo cuando hay desastres naturales se voltea a ver a esas dependencias que requieren de más apoyo e infraestructura, tampoco la ley de Protección Civil del estado se ha modernizado, y aparte, a nivel federal desapareció el Fondo Nacional de Desastres Naturales. Esperemos, sin embargo, que la ayude llegue a los afectados. ¿Será?