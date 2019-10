Detención fallida

OPERACIÓN FALLIDA. A confesión de parte, relevo de pruebas, suelen decir entre abogados, y en el operativo emprendido por el Gobierno federal en Culiacán el jueves por la tarde, el mismo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el general Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, en conferencia de prensa al día siguiente admitieron que fue una acción “precipitada y sin la suficiente planeación”.

Originalmente Durazo manejó que había sido circunstancial el encuentro entre militares y un grupo de la delincuencia, donde se encontraba Ovidio Guzmán; posteriormente, el presidente López Obrador y el propio secretario admitieron que fue un operativo dirigido a la detención, con fines de extradición, del hijo del Chapo Guzmán, y que tuvieron que cancelar el operativo —y liberar a Ovidio Guzmán— ante el riesgo que implicaba para la población de Culiacán continuar con la detención, temiendo que fuera mayor el derramamiento de sangre.

Es verdad que al Gobierno federal no le quedó de otra más que cancelar el operativo y liberar a Ovidio, y que suspender fue la decisión correcta, ante las circunstancias de alto riesgo en que se colocó a la población y a las Fuerzas de Seguridad en la capital del estado. Pero la secuela de ello es la debilidad que exhibió el Gobierno, la improvisación que se admite desde el Gabinete de Seguridad y el mensaje que queda para el resto de los grupos delincuenciales es que se puede arrinconar al Gobierno. Literalmente la criminalidad doblegó al Estado, exhibió la fragilidad de la estrategia de Seguridad y la inexperiencia de varios de sus mandos, que decidieron emprender la detención de uno de los principales líderes del cártel de la droga más grande del país y del mundo sin tener una buena estrategia.

Es inconcebible que todo estuviera tan mal planeado, desde la hora, porque fue a la hora que más se mueve la población en la capital y, por lo tanto, se colocó a mucha gente en condición de riesgo; que se haya actuado con tanta informalidad, porque en el mismo Gabinete de Seguridad admitieron que estaban “esperando la orden de cateo”, y que por eso dilataron en el inmueble, que se movieran con tan poco apoyo táctico. En otras detenciones se ha visto mayor despliegue de artillería y equipo aéreo; que actuaran con bajo nivel de inteligencia militar, en otros momentos se aísla e incomunica al objetivo.

En Culiacán todo fue al revés: la delincuencia se organizó, desplegó estrategia, movilizó más armamento y personas, y se comunicó mejor que el Gobierno. La consecuencia tuvo que ser “cancelar el operativo”, pero el costo será mucho por improvisar, y más si siguen repitiendo los errores. ¿O no?

AUSENCIA DEL GOBIERNO. En el momento de la crisis en Culiacán, lo peor, aparte del horror, miedo e inseguridad, fue el vacío de poder del Estado. Quedamos a merced de la delincuencia, que favorablemente, dentro de lo malo, no tomó como objetivo disparar de manera directa a la población, si no mayores serían los costos en vidas. No es verdad que las Fuerzas Armadas en ese momento nos protegieran, y no porque no quisieran, sino porque no podían ni protegerse ellos mismos, ya que fueron sorprendidos por el despliegue de fuerzas de la delincuencia, que movilizó más artillería y gente que ellos.

Aparte, dolió el silencio que guardaron durante más de dos horas el gobernador y el gabinete federal. No se sabía qué pasaba, la comunicación entre delincuentes fluía, la del Gobierno a la ciudadanía fue de silencio. ¿O no?