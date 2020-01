Dificultades en el Insabi

INSABI. La intención es buena, pero, también la improvisación es mucha; pretender que desde el arranque el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) garantice la gratuidad de todos los servicios médicos, hospitalarios, intervenciones quirúrgicas y demás requerimientos que tienen todos los pacientes en México, sin haber dotado previamente a las instituciones de salud de todos los recursos humanos y materiales para garantizar la atención, y sin tener un diagnóstico del estado decadente e insuficiencias que tienen cientos de hospitales en el país, es una buena intención y promesa gubernamental, sin posibilidades reales de concretarse.

En México la calidad de los servicios médicos públicos es muy precaria; el IMSS tiene excelentes médicos, enfermeras y profesionales de la salud, al igual que el Issste —también tiene algunos que no son tan buenos y atienden de malas maneras—, sin embargo, la demanda rebasa su capacidad y oferta de servicios. Son insuficientes los médicos especialistas, las camas, los quirófanos, los laboratorios, los equipos de diagnóstico, y hay carencias de medicamentos, entre otras deficiencias. Y eso no solo pasa en el IMSS y en el Issste, sino también, y de forma más grave, en los hospitales a cargo de la Secretaría de Salud de Gobierno federal.

En Sinaloa las condiciones en que opera el Hospital de la Mujer, el Hospital Pediátrico, el Hospital General de Culiacán, de Guasave, de Ahome, de Mazatlán y de todos los municipios y comunidades, son preocupantes. No tienen suficiente personal, ni infraestructura hospitalaria, ni tienen los insumos, ni los medicamentos para garantizar una atención de calidad, y hay pacientes que mueren precisamente por esas carencias en la calidad y atención hospitalaria. Se ha ido la luz, y no tienen planta en Guasave ni en Eldorado, y se les han muerto pacientes por eso. En los turnos nocturnos se quedan sin especialistas, no tienen tampoco el instrumental para operar óptimamente en los quirófanos, no tienen equipos de diagnóstico, e incluso las áreas de radioterapia y quimioterapia tienen hoy menos insumos, y las citas con especialistas se prolongan cada vez más.

¿Y así con esa infraestructura prometen servicios médicos de calidad y gratuitos? Lo mismo hizo Vicente Fox en su momento con el Seguro Popular, y terminó siendo un remedo de atención, que cada vez tuvo menos cobertura, y muchos padecimientos y medicamentos quedaron fuera de la atención que se daba por el seguro popular.

Ahora, con el Insabi, se promete que se van a corregir las insuficiencias del Seguro Popular; pero si no llegan en abundancia los recursos a los hospitales, si no fortalece y crece la infraestructura, si no se aumenta el personal, los insumos y medicamentos, la promesa de servicios de salud de calidad y gratuitos que está haciendo el Gobierno federal quedará en letra muerta. ¿O no?

IMPROVISACIÓN. El problema es que desde el arranque de este y otros programas del Gobierno federal se nota improvisación. No hicieron previamente una revisión de hospitales, ni un inventario de condiciones; y prometen algo que no están en condiciones de cumplir. El Hospital Pediátrico sin cuotas y sin recursos federales suficientes, se hunde. El Hospital de la Mujer ha ido de más a menos, los Hospitales Generales también.

¿Y el personal? Hay cada vez menos médicos especialistas en algunos de los hospitales del sector de la salud, igual en el IMSS e Issste, aparte las enfermeras, químicos, radiólogos y otros laboran con sobrecargas y con condiciones precarias de empleo. Aparte, hay incertidumbre en el personal de salud que laboraba para el Seguro Popular. ¿Así cómo?