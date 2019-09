Disputas en Morena

LA DISPUTA POR LA DIRIGENCIA. Al interior de Morena ya empezaron las alineaciones. Los procesos para renovar sus directivas nacional, estatales, consejos nacional y distritales están en marcha. En octubre se eligen delegados y directivos estatales, y en noviembre el Consejo y la directiva nacional, sobre la base de un padrón de afiliados de 3.1 millones, considerando hasta el mes de noviembre de 2017. Aún cuando AMLO había sugerido que fuese bajo el método de encuesta la elección de dirigentes, la Comisión de Honestidad y Justicia determinó que no es compatible ese método con la convocatoria que fue publicada el 20 de agosto, toda vez que en la misma prevé asambleas distritales y el Congreso nacional que elegirá directivas de los estados, la nacional y presidentes en el país.

Más allá del control en cada distrito, estado y en el país, estará en juego el tipo de partido que será Morena, porque a la fecha no hay una clara definición; se formó como un movimiento, agrupando a quienes apoyaban a AMLO como líder y candidato presidencial, a quienes buscaban un cambio, sumando experredistas, expriistas, expanistas, ciudadanos sin partido, etc; literalmente congregó “de chile, de dulce y de manteca”, de todos colores y sabores. A la fecha, el gran problema de Morena es ese, que no hay identidad ideológica entre sus integrantes, son muy diversos pensamientos y prácticas políticas las que congrega: luchadores reconocidos de izquierda, activistas sociales, pero también aprendices de política, expriistas y expanistas, así como nuevos políticos, que al viejo estilo del PRIAN, han perdido piso y se han mareado con el poder que sin grandes esfuerzos les llegó.

En Morena se corre el riesgo de replicar los errores del PRD y del PRIAN, primero porque ya se advierte un partido dividido en corrientes internas, muy confrontados entre sí, con rudeza en sus descalificaciones e intolerancia para dirimir sus conflictos; y a diferencia del pasado, donde AMLO tenía condiciones políticas para alinearlos, hoy, si bien todos reconocen al presidente López Obrador, entre sí se descalifican, hay golpeteo y una ambición de poder y futurismo que los lleva a una disputa encarnizada por el control del partido, y de las candidaturas que estarán en juego en 2021. Ya desde ahora piensan en la sucesión, en el relevo en la Cámara de Diputados, en Congresos locales, en las alcaldías y las 13 gobernaturas que se disputan en 2021, y en la sucesión presidencial del 2024; porque no terminaba de tomar protesta AMLO, cuando ya algunos estaban pensando en el posible sucesor. La ambición hecha a perder a los políticos, y en Morena no están exentos de que el poder y sus ambiciones descarrilen sus promesas de cambio. ¿Será?

PARIDAD TOTAL. A partir de la reforma constitucional para garantizar la paridad total en los cargos públicos, se ha profundizando la especulación sobre si Tatiana Clouthier tendrá interés en postularse como candidata a gobernadora en Sinaloa, se sabe que pudiera tener pretensiones en Nuevo León, pero se desconoce si para cumplir el sueño de su padre, Tatiana buscará gobernar estas tierras. De ser así, disputaría con Rubén Rocha Moya, que está ya trabajando en el proyecto de su candidatura, e igual Imelda Castro, quien también ha dicho que no descarta buscar la candidatura. Esto significa que, si bien Rocha Moya lleva delantera, no debe descartarse la posibilidad de que dos mujeres, amparadas en la reforma de la paridad total, estén también en la pelea por la candidatura a gobernador. ¿Será?