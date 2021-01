División en el PRI y escasez de vacunas

DIVISIÓN EN EL PRI. Independientemente de la definición en el PRI para el registro de la candidatura a gobernador en Sinaloa, el tricolor va dividido a la contienda electoral a celebrarse en junio próximo. Primero, porque los golpes que ha dado Sergio Torres a Jesús Valdez lo desgastaron no solo como uno de los fuertes aspirantes a la candidatura, sino que lo merman en credibilidad como dirigente y seguramente influyeron negativamente en su pretensión de ser el candidato del tricolor.

Obviamente el golpeteo del precandidato de Movimiento Ciudadano estaba enfocado a ello, a dividir el voto priista y restarle al más fuerte aspirante a la candidatura, para tratar de sumar adeptos a su proyecto. Es difícil que así sea, pero de que le restó a Jesús Valdez y al proyecto del PRI no hay duda.

Irán divididos en el PRI porque ningún precandidato une a todos los grupos al interior, menos cuando se dice que la definición favorece a Mario Zamora, y sin un presidente de la República que los una, cada quien verá por su conveniencia, y los tiempos que vive el PRI, con todo y que son gobierno en Sinaloa, no son los mejores. Como nunca irán fragmentados, sobre todo porque los dos más fuertes aspirantes en Sinaloa quedaron descartados, y se ve difícil que Mario Zamora logre unificarlos. Aparte, han visto disminuida su representación en el Congreso de la Unión, y en el Congreso del Estado, e irán contra corriente en la contienda, las diferentes encuestas colocan con ventaja a Morena para obtener al gubernatura en la entidad, y con las divisiones y golpes internos, menos posibilidades tendrá el PRI. ¿Será?

A pesar de que irán en alianza con el PAN y PRD en la disputa por la gubernatura, estos partidos también tendrán dificultad para mantener su unidad interna; en épocas de crisis y de “vacas flacas”, como lo están viviendo esos partidos, junto al PRI, cada quien buscará su sobreviviencia política. ¿O no?

Por lo pronto se sabe ya de varios grupos del panismo en el estado que se han sumado a la candidatura de Rubén Rocha Moya, y muy probablemente lo hagan también grupos del PRI, y ello significa que aunque hagan alianza las dirigencias de los partidos, las bases de los mismos están desperdigándose y sumándose a otros proyectos, en este caso a los de Morena, al cual ven con mas posibilidades y fortalezas. ¿Será?

ESPECULACIÓN. Al igual que como se vivió en Morena el proceso de definición a fines de diciembre, en el PRI, en las horas previas al registro de los aspirantes creció la especulación, algunos apostaban por Jesús Valdez, otros por Mario Zamora. Lo real es que al final, al quedar descartados Juan Alfonso Mejía y Jesús Valdez, a quienes se mencionaba como favoritos, los grupos al interior del tricolor irán divididos y con desaliento. ¿O no?

ESCASEZ DE VACUNAS. Lamentablemente no han alcanzado las vacunas para todo el personal de salud, y eso ha generado inquietudes en personal que está en la línea de riesgo, más cuando se sabe de casos donde se presume violación a los lineamientos y tráfico de influencias en la aplicación. Porque no solo en Escuinapa así sucedió, también en Culiacán, en el caso del Hospital Civil hay discriminación a ese nosocomio, y aplicación discrecional, sin respetar los derechos del personal que está en la primera línea de atención. Es una contradicción que siendo el primer hospital COVID-19 en la entidad no les proporcionen vacunas. ¿O no?