División y escasez

JALONEO TRICOLOR. Tres nombres se manejaron como posibles candidatos del PRI a la alcaldía de Culiacán: Jesús Valdés, Rosa Elena Millán y Aarón Rivas. Al final, no quedó ninguno de ellos, pese a que el jueves se daba por hecho que sería mujer la abanderada del PRI a la alcaldía de la capital. Sin embargo, el viernes hubo cambio de línea y resultó ser un político controversial el favorecido: Faustino Hernández, quien no goza de buena fama. Esto generó tensión también en el PAN, porque si van en alianza con el PRI con un candidato impopular, bajan las expectativas de ganar en la capital. Además, disminuyen sus posibilidades en la disputa de la gubernatura, porque no solo en Culiacán llevan candidato sin popularidad, sino que en varios municipios y distritos postularon a gente sin arrastre social, y si a ello se suma que el candidato a gobernador del PRI no goza tampoco de amplia popularidad, más complicado será. ¿O no?

De por sí el PRI tiene dificultades para ganar la gubernatura, porque diversas encuestas dan ventaja al candidato de Morena sobre el tricolor, y con candidatos sin aceptación social, alejan más sus expectativas de ganar. Peor aún si la división se sigue profundizando; y si el gobernador y otros grupos del PRI no apoyan la campaña de Mario Zamora, habrá desbandada y eso impactará la alianza Va por México, porque empieza a cundir el desaliento y la inconformidad en los partidos aliados y en los propios priistas.

Hay trascendidos de inconformidad de los panistas, que no se sienten bien tratados en la alianza, aparte de estar presenciando que la “caballada y yeguada está flaca”, con candidaturas enclenques que no motivan ni a los de casa, menos a los ajenos. ¿O no?

Pero también en Morena hay jaloneo interno, aunque se nota menos, porque aún no se dan a conocer los nombres de quienes irán en la disputa por las alcaldías y las diputaciones, pero una vez que se “desgrane la mazorca” y se conozcan las decisiones, habrá más de un inconforme, sobre todo porque varios de los actuales legisladores pretenden reelección, e igualmente algunos alcaldes; sin embargo, pocos son los que gozan de apoyo social como para lograr victorias en caso de intentar reelegirse. Aparte, hay nombres que se manejan en Morena que generan división, como el de Gerardo Vargas, quien primero buscó ser candidato a gobernador, y ahora, al no lograr su encomienda, pretende ser candidato de Morena a la alcaldía de Culiacán.

Sin embargo, Gerardo Vargas representa lo que Morena dijo en algún momento que combatiría. ¿O no?

Además de que, al ser candidato varón a la gubernatura, sería conveniente que Morena postulara en la capital a una mujer, y hay al menos dos mujeres que han levantado la mano: Graciela Domínguez y Merary Villegas. Veremos si la búsqueda de la paridad de género en Morena se ve representada con candidaturas de mujeres en la capital del estado. ¿Será?

ESCASEZ DE VACUNAS. No sólo en México, sino también en Europa, hay controversia por la insuficiencia de vacunas contra el COVID-19. Alemania amenaza con demandar al laboratorio inglés por no cumplir con los contratos de dotación de vacunas y por dar preferencia a Inglaterra en su distribución. En México hay mucha polémica porque no se llegó ni siquiera a la meta inicial de vacunas para el sector de la salud, se quedaron al 60 por ciento de la meta inicial, y sin poder aplicar la segunda dosis al personal médico. ¿Será?