Doble triunfo de moderados

GANAN MODERADOS. El silencio de Bertha Luján y de Alfonso Ramírez Cuéllar en torno a la elección de Mario Delgado como dirigente de Morena, y el hecho de que Porfirio Muñoz Ledo haya declinado de su rebeldía y decida pelear solo en el plano de las impugnaciones legales, no tiene otra explicación más que la línea presidencial. Es evidente que la decisión del INE, para que fuese Mario Delgado el presidente nacional de Morena, cuenta con el respaldo de AMLO, no podía ser de otra manera, porque todo lo que han definido en las últimas fechas las autoridades electorales, al igual que en el pasado, en Gobiernos del PRIAN, han contado con la venia presidencial.

Y no solamente se quedan con la presidencia del partido, el grupo de Mario Delgado y la línea de los moderados, como les ubican a Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, sino que en binomio tendrán también el control del Congreso de la Unión, porque el diputado Ignacio Mier, quien el día de ayer fue nombrado coordinador de los diputados federales de Morena, sucediendo en el cargo a Mario Delgado, pertenece también a ese grupo dentro de Morena. Con Ricardo Monreal y Nacho Mier coordinando la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, pierden poder el grupo Ramírez Cuéllar, Martí Batres, Bertha Luján y Claudia Sheinbaum, pierde también control en Morena los antiguos militantes de izquierda, y se fortalece el grupo cuyos antecedentes son de posiciones moderadas o militancia priista.

Ignacio Mier fue diputado local y federal de Puebla, por el PRI, fue secretario del ayuntamiento, fue de la CNC e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Se sumó a López Obrador en la campaña del 2006, y desde entonces lo ha acompañado en sus proyectos políticos. Es muy cercano a López Obrador y a sus hijos, por esa razón, antes de ser coordinador de la mayoría de la Cámara de Diputados, era el presidente de la Comisión de Administración de la misma Cámara, un puesto muy importante por ser la comisión que maneja los recursos de dicho Poder Legislativo.

Fue coordinador de la campaña de AMLO en Sinaloa, es una entidad que visita frecuentemente y donde tiene aliados y amigos, entre ellos a Rubén Rocha Moya, con quien tiene mucha cercanía, así que su arribo favorece también al senador.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el camino se quedaron las pretensiones de Alfonso Ramírez Cuéllar por ser designado coordinador de los diputados federales de Morena, también su pretensión de mantenerse como presidente de Morena, e igualmente quedaron truncadas las aspiraciones de su grupo, junto con Bertha Luján, de tener el control del partido.

Unos lamentan y otros celebran, así es la política; Mario Delgado, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard les ganaron a Ramírez Cuéllar y Bertha Luján por partida doble. ¿O no?

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. El acuerdo del INE para promover y respetar los derechos de las mujeres es destacable, sobre todo el obligar a los aspirantes a un cargo de elección popular a firmar un formato de buena fe, en donde informen que no fueron condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales o por ser deudores de pensión alimenticia. El hecho de que quienes tengan antecedentes de actos de violencia contra mujeres, sean hombres o mujeres, no puedan ser postulados a ningún cargo público de elección, es un buen avance.

Esperemos también eso comprometa a quienes llegan a los cargos de elección popular a combatir todas las modalidades de violencia contra mujeres en México. ¿Será?