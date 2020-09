Duelo extendido en México

CON MI SOLIDARIDAD A JAVIER CABRERA Y LAS FAMILIAS DE LOS 70 MIL MUERTOS POR COVID-19

70 MIL HOGARES ENLUTADOS. Este 14 de septiembre, Julio César Arreola Milán cumpliría 43 años; él es uno de los más de 70 mil muertos por COVID-19 en México. Era una excelente persona, abogado comprometido y productivo, un padre amoroso, cuidador de su familia y solidario con sus amigos. Como muchos, su hogar quedó enlutado y hay un vacío con su muerte; sus tres pequeñas hijas y su esposa aún lloran su ausencia y su repentina partida. Él no tenía enfermedades preexistentes ni encuadra en lo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha descrito como causas de la alta comorbilidad en México. Su hogar, como la de muchas de las víctimas muertas por COVID-19, perdió la alegría y el sostén de la familia.

El manejo diario de las cifras por las autoridades y el aumento de muertes por COVID-19 en el país hace que se normalice el dolor y se eternice el duelo; las cifras son frías, pero es lastimoso que a nuestro alrededor lo que prevalezca sea la pérdida de amigos y familiares contagiados por coronavirus.

Los panteones se han llenado, los dueños de funerarias y de algunos hospitales se han enriquecido, porque hablar de más de 70 mil muertes en el país, (sin contar a los miles cuyo diagnóstico no se ha confirmado) es una tragedia humana; igualmente si consideramos que a nivel mundial estamos por llegar al millón de muertes por la pandemia.

Para la familia de Julio Arreola la vida nunca será igual, sus hijas prescindirán de la presencia de su padre, lo mismo en los miles de hogares de México que han perdido a uno o varios de sus seres queridos. Porque más 70 mil significan demasiados hogares enlutados, con niñas y niños huérfanos, con esposas, padres y hermanos que perdieron a sus seres queridos. Como a muchos, a Julio le ganó la desinformación sobre el virus, y la confianza de que podría reponerse por su juventud y saludable condición física.

Julio Arreola es una más de las 70 mil víctimas cuya ausencia duele y lastima. Su familia sigue sin entender su temprana partida, y llorando porque el COVID-19 les arrebató a un excelente ser humano y al sostén de la familia.

ALTA LETALIDAD. Lamentablemente, México es de los países con la más alta tasa de letalidad en personas hospitalizadas, sobre todo en hospitales públicos, con poca efectividad para salvar vidas con el uso de ventiladores, con escasísimo nivel de pruebas de diagnóstico, y con el mayor número de médicos y enfermeras contagiados y muertos por COVID-19.

Lo que dicen los expertos es que en México las personas contagiadas que se agravan llegan muy tarde al hospital; su permanencia es de pocos días porque llegan en estado crítico o casi moribundos, quizá por el infundado terror que se cimbró en cuanto a que los hospitales mataban a los pacientes.

En México el uso de los ventiladores y camas ha sido menor que en otros países, porque hubo desbandada al saber que un alto porcentaje de los pacientes que ingresan por COVID-19 a los hospitales públicos no logran sobreponerse al mismo, y no porque no existan excelentes médicos y enfermeras que se esfuerzan por salvar vidas en esos hospitales, sino porque los pacientes llegan en condición de gravedad y, combinado con la ausencia de insumos suficientes, el resultado es catastrófico.