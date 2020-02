El debate del paro feminista

POLARIDAD Y FEMINISMO. Históricamente, las luchas feministas han sido encabezadas por mujeres con pensamiento libertario y con identidad de izquierda; la causa de las mujeres y la reivindicación de sus derechos va en contra del conservadurismo. Sin embargo, en México, grupos afines al PAN y con identidad conservadora están aprovechando los desaciertos del Gobierno de la 4T, en el tema de la violencia de género, y se han sumado como convocantes del paro nacional del 9 de marzo, originalmente convocado por organizaciones de mujeres y ONG.

El oportunismo de algunos actores políticos del PAN, del PRI, del expresidente Felipe Calderón, entre otros, es algo real, porque en su momento no hicieron lo que debían para frenar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero, oponerse al paro nacional por ese motivo, y convocar a un “no paro” en apoyo al Gobierno de AMLO, el mismo día que las feministas convocaron a parar, es un error que debe corregirse. Porque ello es apartarse de la lucha de las mujeres, es confrontar a las organizaciones feministas; es igual a descalificar sus luchas y dejar el campo al oportunismo para que siga medrando con una causa que, en el fondo, les asusta, pero que se aprovechan por los desaciertos y errores del Gobierno.

En vez de continuar polarizando, descalificando la causa y lucha de las mujeres, el Gobierno de AMLO se debiera poner a la cabeza. Y las feministas que están en su gabinete y en el Congreso de la Unión deben hacerles ver el error de confrontar con las protestas feministas, porque el paro es una iniciativa internacional. Primero fueron las mujeres islandesas, luego las polacas, después las argentinas, y así se ha extendido el paro por todo el mundo con la reivindicación de los derechos de las mujeres y la exigencia de un alto a la violencia feminicida.

Se supone que el conservadurismo está en la derecha, y la oposición al feminismo también, por ello no se comprende que desde el Gobierno de la 4T se abandone la defensa de los derechos de las mujeres, y que se les confronte y aísle en su lucha por frenar y erradicar la violencia de género.

En el Gobierno de la 4T, a pesar de que se dicen contrarios al conservadurismo, en el tema del feminismo y los derechos de las mujeres prevalece el temor y la cerrazón; hay miedo a las luchas de las mujeres, hay incomprensión a su causa, y no hay estrategia para frenar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y, en vez de corregirse los tropiezos, se están profundizando.

Generar polaridad en el tema del paro nacional del 9 de marzo es un error, y convocar a una adhesión al Gobierno, y un “no paro”, descalificando a las convocantes, que fueron organizaciones de la sociedad civil, solamente porque se han sumado connotadas panistas y algunos actores políticos del país, que están a la caza de los errores del Gobierno, es un tropezón más que debe corregirse. ¿O no?

TROPEZÓN. Si no se atiende bien el tema de la violencia creciente en el país, y no hay comprensión a las luchas de las mujeres, pueden aumentarse los críticos del proyecto de AMLO y la 4T, porque no han encontrado cómo hacer frente a los reclamos de seguridad. Y en vez de atender y corregir los tropiezos, se siguen cometiendo errores. ¿O no?

Lo que menos se esperaba es que fueran mujeres las que exhibieran las contradicciones e insuficiencias en seguridad. ¿Será?