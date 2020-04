Emergencia en puerta

EMERGENCIA NACIONAL. México camina a pasos rápidos a la emergencia por la pandemia del coronavirus. Aún no llegamos a la fase más crítica y, en la medida que las personas no contribuyan quedándose en casa, la crisis será más fuerte. Todavía hay un poco de tiempo para hacer menos grave el colapso de hospitales y del sistema de salud en el país. Ojalá y ayudemos todos, para que la pandemia no cobre tantas víctimas.

Sin embargo, hay temor en círculos gubernamentales y en la ciudadanía de que el contagio y la letalidad se multipliquen en el país, razones fundadas hay para el temor; basta ver lo que está aconteciendo en Estados Unidos y Europa para temer por la pandemia. En nuestro poderoso país vecino ya van más de 677 mil contagios confirmados; en relación a China, van ocho veces más casos. Con más de 34 mil muertes por esa causa, Nueva York es el estado en condición más crítica, con una tasa de letalidad de 7 por ciento en NY y le sigue New Jersey en contagios y letalidad. Las muertes por la pandemia en Estados Unidos, en los últimos días, son más de 2 mil diarias.

En Europa cada día hay más países con alta estadística de contagio y muertes: Inglaterra tiene 13 por ciento de letalidad y más de 103 mil contagios; Italia era el país con más muertes, (lo superó EUA) con más de 22 mil fallecidos por COVID-19, que significan 13 por ciento de sus casos confirmados. España está en los primeros sitios de muertes, con 19 mil 315 fallecidos. Alemania sigue con mejor control de letalidad, pero subió mucho en contagios, con 2.9 por ciento de muertes y más de 137 mil contagios. Francia enfrenta complicaciones con casi 18 mil muertes y 165 mil contagios. Todo hasta ayer en la tarde, pero cada hora crecen las cifras de muerte y contagio.

En Latinoamérica, Brasil es el país con más casos (más de 30 mil), le sigue Perú (con 12 mil 491), después Chile (8 mil 807), Ecuador (8 mil 225) y México, con 6 mil 297 casos y 486 decesos, hasta ayer. De los cinco países de Latinoamérica, Chile es el que muestra mejor control, con baja estadística de letalidad (del 1 por ciento), sigue Perú con el 2.1 por ciento de letalidad, mientras que México es el que está con tasa de letalidad más alta, del 7.7 por ciento, de acuerdo a los datos de sus contagios confirmados; Brasil tiene el 6.3; y Ecuador, el 4.8 por ciento.

Estos datos nos deben de preocupar, porque aún no se llega a la fase crítica y ya estamos con una estadística de letalidad alta, lo cual significa que: a mayores casos, menor capacidad de control y de contención de muerte; así ha sido en el resto de los países. Solo un milagro, que no parecen existir en estos días, puede evitar que se multipliquen las muertes y contagios en México. ¿O no?

CULIACÁN EN FASE 3. En el estado, la capital es la que muestra mayor incidencia y estadística de muerte. Cada día se suman más contagios y muertes. Hasta ayer, Culiacán tenía el 70 por ciento de los casos confirmados en la entidad, y la mayoría de las 40 defunciones por COVID-19 son de Culiacán. El crecimiento de casos y la letalidad en Sinaloa no es proporcional a su población, ocupa el tercer lugar en letalidad en el país, y tiene un porcentaje de 13.9 por ciento de letalidad. Grave lo que sucede en Culiacán y Navolato.