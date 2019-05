Escándalo y renuncias

DOS RENUNCIAS CON ESCÁNDALO. En menos de una semana, el Gobierno de AMLO tuvo dos bajas de funcionarios de primer nivel en el gabinete: Josefa González-Blanco Ortiz Mena, extitular de Semarnat, se vio obligada a presentar su renuncia este sábado, luego del escándalo en que se vio envuelta al obligarse a la aerolínea de Aeroméxico a detener un vuelo comercial, que la funcionaria tomó de la Ciudad de México a Mexicali. El tema estalló porque el piloto de la aerolínea detuvo la marcha del avión que iba ya de salida, y explicó al resto de los pasajeros que “por orden de Gobierno federal debía esperar a un funcionario”. Usuarios de ese vuelo se quejaron inmediatamente y le hicieron saber directamente a la funcionaria, a quien le escribieron en su cuenta de Twitter: “esto también es corrupción… La ciudadanía no tenemos por qué soportar que usted se presente tarde a un vuelo, si lo pierde, como cualquiera, tome el que sigue”. Ante ello, y visto el escándalo que se desató, la funcionaria expresó: “el día de ayer causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno… no esté por encima del bienestar de la mayoría”. Y con esa misiva renunció ayer a su cargo de secretaria de Semarnat.

Germán Martínez, exdirector del IMSS, también con una larga carta, que generó polémica por las acusaciones que hace en contra de la Secretaría de Hacienda, dimitió este martes pasado, denunciando recortes en los presupuestos de salud y seguridad social; además de una intromisión de funcionarios de esa Secretaría. Días después, directores de siete hospitales nacionales, de los más prestigiados del país, ante diputados federales confirmaron la estrechez presupuestaria que viven algunas de las instituciones de salud, lo cual afecta la calidad y cantidad de la atención que brindan. Ante ello, López Obrador ha asegurado que no hay recortes en las áreas de salud, ni de personal ni de recursos; sin embargo, los directores dicen otra cosa. ¿Será?

MORENA Y EL GOBIERNO. A pesar de todo, y aún con tropiezos, todo indica que Morena seguirá por varios años siendo la fuerza mayoritaria del país; salvo que AMLO cometa muchos errores.

Seguramente ganarán las elecciones de gobernador en Puebla y Baja California, y a pesar de los errores que se están cometiendo en ciertas entidades, seguirán ganando alcaldías, Congresos locales y otros espacios en disputa. Pero que sea así no significa que estén haciendo todo bien, sino que no hay en el país una fuerza política mayor a la que tiene AMLO, sus oponentes quedaron tan desprestigiados que no gozan de credibilidad.

Sin embargo, la ciudadanía está muy atenta, las críticas vienen de ciudadanos, y medios y periodistas los replican. Quizá por eso AMLO enfoca sus baterías en las críticas que se hacen desde los medios, porque es verdad que hay errores que se magnifican, pero otros errores ahí están.

El tema, por ejemplo, de los recortes en salud es una realidad que lastima; los hospitales estaban decadentes porque los Gobiernos del PRI-AN los dejaron agonizantes al no invertir lo suficiente en salud pública, sin embargo, y pese a prometer AMLO un programa de salud universal, los dineros para mejorar la atención de la población demandante de servicios de salud no han llegado, y sí se ha despedido a personal, como médicos, enfermeras, odontólogos que laboraban en hospitales con recursos de Prospera, entre otros. Urge corregir eso. ¿O no?