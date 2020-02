Evaluación del Ismujeres

RELEVO EN ISMUJERES. Desde que se creó el Instituto Sinaloense de las Mujeres ha sido visto por el gobernador en turno como un espacio de poder político, y han designado a su titular priorizando el interés de grupo y la cercanía a su proyecto político. Así fue desde su creación en marzo del 2000, en el Gobierno de Juan Millán, por ello, desde aquellas fechas, las integrantes del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses (el CMAS) vestidas de negro, protestamos contra la estructura piramidal y el predominio de la figura del gobernador en el organigrama, quien tiene el control de la junta directiva del organismo. Con los años se creó la ley orgánica del Instituto, y se incorporó la convocatoria pública para nombrar a la directora, a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil, de las cuales elige el gobernador una propuesta y la envía al Congreso del Estado para su ratificación o rechazo.

El Colectivo de Mujeres ha cuestionado siempre que no se priorice en la designación de la directora el perfil y trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, porque lamentablemente lo que se privilegia es la lealtad con el gobernador en funciones. Así fue en el pasado, y con Araceli Tirado, pero el tema es que ahora el gobernador no tiene mayoría en el Congreso del Estado, y por ello, con razón, le están cuestionando a Quirino Ordaz su propuesta para ratificar a la actual directora del Ismujeres, sobre todo si no consideró que con la nueva mayoría se iba a evaluar con visión crítica el desempeño y resultados de su propuesta.

Razones sobran en Sinaloa para estar inconformes con los resultados en el combate a la violencia contra las mujeres, asesino serial en Culiacán, mujeres degolladas, cercenadas, violadas, golpeadas; y aunque es cierto que a Ismujeres no le toca hacer toda la tarea, ya que también es responsabilidad de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad y del Supremo Tribunal, lo que es real es que Araceli ha cuidado más su cercanía con el gobernador que su vinculación con las víctimas, ha sido fría y sin empatía con el dolor de las familias que han perdido a sus hijas, distante de las víctimas de la violencia que nos aqueja.

Acostumbrada a las formas del tricolor, Araceli suele ser muy elogiosa con Quirino Ordaz, pero ello no le será suficiente para garantizar su permanencia ahora que se venció su período; al revés, con la nueva mayoría, seguramente eso será su lastre. ¿O no?

Lo real es que, independientemente de quién quede a cargo del Ismujeres, lo que hace falta es menos simulación en el tema del combate a la violencia, más compromiso y voluntad política del gobernador del Estado, de la Fiscalía, del Congreso y del Poder Judicial. Basta ya de tanta crueldad, es aberrante y vergonzoso tener autoridades de brazos caídos en el combate a la violencia contra mujeres en Sinaloa. ¿O no?

REFORMAS A LA LEY. Lo que hace falta en Sinaloa es hacer una reforma a la ley orgánica del Ismujeres para que el gobernador al menos presente una terna, y no una sola propuesta al Congreso del Estado, porque no les da margen a los legisladores a elegir a la titular del organismo, sino que los coloca en la condición de apoyar o rechazar su propuesta, y eso no compromete a la titular con el Congreso, sino que suele comportarse como empleada del gobernador. Así han sido todas. ¿O no?