Exigencias y divisiones

EXIGENCIA FEMINISTA. Durante los últimos meses hemos visto movilizaciones feministas más radicalizadas, que expresan la impotencia e indignación porque la crueldad, saña, feminicidios, violaciones y agresiones sexuales contra mujeres van al alza. En México cada día son asesinadas 10 mujeres, y el número de víctimas de violencia sexual y violencia familiar se han multiplicado en todo el territorio.

La expresión más palpable de que la violencia social está desbordada es la crueldad con la que asesina a mujeres. El caso de Íngrid esta semana conmocionó al país, y lo que más indigna es que muchas de las víctimas denunciaron a sus agresores previamente a que estos las privaran de la vida. Algunas tenían órdenes de restricción que nunca se cumplieron porque las agencias de Ministerios Públicos y los jueces minimizaron los hechos y liberaron a los agresores.

La descomposición del tejido social en México se mide también por la crueldad y violencia que se practica contra las mujeres, y lo que encuentran las víctimas es burocracia, ineficiencia, incapacidad e impunidad. Claro que hay razones para estar indignadas, porque las fallas en el sistema de justicia son graves, y las omisiones e incomprensión del tema de violencia de género en los gobernantes del país es ofensivo.

El presidente López Obrador, a pesar de que tiene un gabinete con amplia presencia de mujeres, no le ha dado la importancia debida al tema; al revés, se han reducido presupuestos para atender albergues y erradicar la violencia contra mujeres, no hay perspectiva de género en muchos funcionarios, como se vio recientemente con el fiscal Gertz Manero, que no comprendía la razón de la figura del feminicidio, lo cual terminó de indignar a movimientos feministas.

La violencia creciente que vive el país, con homicidios, adicciones y armamentismo al alza, a la par que crece la presencia de las bandas del crimen organizado y el narcomenudeo, repercuten en una mayor violencia en el hogar y violencia de género; aparte, no se ha fortalecido la prevención, y la estrategia de seguridad ha sido fallida, como se demuestra en las estadísticas de criminalidad del primer año de Gobierno. La guardia nacional no ha impactado favorablemente en el tema de violencia de género, y todos los recursos y la política de seguridad está centrada en ello. No hay cambios ni mejoras en seguridad ni en la cadena de justicia, y eso indigna a las víctimas, y en espacial a las mujeres. ¿O no?

SIN ARREGLO. Por lo que se ve, llegará la elección del 2021 y Morena seguirá dividida. No parece que haya arreglo en puerta. Los grupos al interior, como en el pasado en el PRD, parecen tribus disputando control y territorio. AMLO los deja, porque ha comprendido que los intereses de grupo pueden más que su exhortación a la unidad. Con todos tiene cercanía, y todos la tienen con él, pero entre sí, al igual que en el PRI, con “uñas y dientes” se pelean el poder del partido en el Gobierno.

No hay punto de encuentro, al revés, todo indica que disputarán la marca, pensando ya en el relevo del 2021 y 2024. El tema y problema es que varios y algunas de las nuevas autoridades no han dejado satisfechos a los ciudadanos. AMLO no irá en la boleta en 2021, y si bien el poder de Morena puede alcanzar para llegar con fuerza al relevo legislativo y cambio en las gubernaturas, no será tan fácil como lo fue para algunos en 2018. ¿O no?