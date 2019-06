Federalismo y centralismo

FEDERALISMO CONTRA CENTRALISMO. Desde 1824, cuando se aprobó la primera Constitución, teniendo como referente la Revolución Francesa y la primera Constitución de Estados Unidos, se diseñó en México un modelo de país que ponderó el federalismo y la división de Poderes como forma de Gobierno; sin embargo, una cosa se redactó en la Constitución y otra muy diferente se aplicaba en los diversos territorios, y así ha seguido durante dos siglos, porque en México ha habido audacia para aprobar leyes, pero conservadurismo para cumplirlas. Tan es así que la lucha entre centralistas y federalistas siguió décadas después de la Independencia, en la Reforma y hasta la fecha.

En México no se ha consolidado el federalismo, sigue siendo una aspiración y un proceso inconcluso, a veces se dan pasos para adelante y otras veces hacia atrás, como lo confirman algunas decisiones en materia hacendaria, en áreas de educación, salud y seguridad, entre otras decisiones que concentran más facultades y recursos en el Gobierno federal, en detrimento del Poder de los Gobiernos estatales y municipales. Por ello la trascendencia del foro organizado por el periódico EL DEBATE, El Universal, El Imparcial (entre otros medios) y del Senado de la República, que se congregaron para debatir ayer en Mazatlán sobre federalismo y seguridad.

En realidad debemos preguntarnos qué nos falta por hacer para tener verdaderamente una República federal, con estados libres y soberanos, con municipios fuertes; qué reformas debemos impulsar y qué cambios hay que dar; asimismo, debemos cuestionar si se están tomando las decisiones correctas para fortalecer el federalismo, sobre todo en materia de seguridad y en los renglones de presupuesto y de Hacienda.

El debate fue interesante, todos coinciden que nos falta por hacer, y todos apoyan el federalismo, sin embargo, el punto discordante en el foro celebrado en la ciudad de Mazatlán lo dio Alejandro Madrazo, investigador del CIDE, cuando cuestionó que la Guardia Nacional no favorecía al federalismo, ya que dijo que sería una Guardia más militarizada y no con mando civil, como acordó el Senado, afirmando que: “la militarización es reflejo y causa de la destrucción de las capacidades del Estado, y mientras eso suceda no hay federalismo… La militarización y centralización de la seguridad pública ha desbastado a las autoridades (locales)…”.

Imelda Castro, Ricardo Monreal, Mario Zamora, entre otros senadores, se pronuncian a favor del federalismo, pero también de la Guardia Nacional, poniendo el énfasis en otro tipo de reformas que deben hacerse a nivel de estados y municipios. ¿Será?

LO SOBRESALIENTE. Llamó la atención la ausencia del Químico Benítez, alcalde de Mazatlán, teniendo presente al presidente de la Junta Directiva del Senado, y varios senadores de su partido; igual la ausencia de los alcaldes de Morena en los diversos municipios. ¿Será que el debate sobre federalismo no es de su interés?

Llamó la atención el “cebollazo” que aventó Monreal a Quirino Ordaz, ya que afirmó que no iba a opinar de su Gobierno, pero que sí iba a decir lo que AMLO opinaba del mandatario, a quien dijo el presidente que veía muy bien, y le quería ayudar a Sinaloa.

También los reconocimientos del senador Mario Zamora para Monreal, a quien le reconoció oficio político y buen trato para el resto de los senadores que no son de Morena.

El momento chusco fue cuando Ricardo Monreal se refirió a Rubén Rocha, de quien habló muy bien, pero, al referir que Quirino podía contar con sus senadores, bueno, dijo, “quizá el ausente trae su propio proyecto”. ¿Será?