Financiamiento a partidos y balaceras

FINANCIAMIENTO A PARTIDOS. Uno de los excesos y contradicciones del gasto público en este país, comparado con la pobreza de muchos mexicanos, es el excesivo presupuesto asignado a los partidos políticos, destinado a su gasto operativo y a sus campañas políticas. Aún con las resistencias que hay, es momento de que en el Congreso de la Unión, la nueva mayoría de Morena haga valer su fuerza para promover y aprobar la iniciativa de reforma constitucional que genere una reducción drástica del financiamiento que reciben los institutos políticos.

En 2020, si no se cambia antes la Constitución, y sin haber procesos electorales en la mayoría de los estados, se destinarán del presupuesto público más de 5 mil 300 millones de pesos para financiamiento de partidos políticos; correspondiéndole a Morena más de 1 mil 700 millones de pesos, al PAN más de 970 millones del erario público, al PRI más de 914 millones y al PRD más 450 millones de pesos. Todos esos dineros podrían destinarse a otros programas sociales y a apoyar a sectores que lo requieren, porque es dinero público mal usado por los institutos partidistas. ¿O no?

El presidente López Obrador abordó el tema esta semana en sus conferencias mañaneras, indicando que le pedirá al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que se reúna con los dirigentes de los partidos políticos para “exhortarlos” a que devuelvan la mitad de sus prerrogativas; sin embargo, lo que se requiere es una reforma constitucional, no “conminar a los dirigentes” a que devuelvan sus prebendas, porque evidentemente de esa manera los partidos políticos no van a devolver nada.

Lo que Morena y AMLO deben hacer, en congruencia con lo que prometieron en campaña, es promover una iniciativa de reforma constitucional para reducir drásticamente el financiamiento a partidos políticos; y empujarla para que se apruebe, aún con las resistencias que haya, como las hubo en su momento con otras iniciativas de reforma constitucional en el tema de la Guardia Nacional.

No hay otra forma efectiva para reducir el gasto político que no sea cambiando la Constitución y obligar, al menos, que se reduzca a la mitad lo que hoy se invierte en los institutos partidistas. Lo otro, o sea exhortar a los dirigentes políticos a que en un acto de “buena conciencia” devuelvan lo que reciben, es ineficaz y políticamente improcedente. ¿O no?

BALACERAS AQUÍ Y ALLÁ. En Estados Unidos y en México las balaceras han generado sicosis; en Nueva York recientemente se dio una estampida al confundir un ruido estruendoso con balazos, y aquí también se han vivido momentos de terror, antier con una balacera en el sector Tres Ríos de Culiacán. Aunque estamos acostumbrados a las detonaciones frecuentes de armas de fuego, los recientes hechos de El Paso, Texas; Dayton, Ohio; y Chicago han incrementado el temor colectivo.

En el caso de Estados Unidos indigna el racismo y el odio que se ha fomentado contra mexicanos e inmigrantes, que se ha profundizado en el Gobierno de Trump con sus discursos xenofóbicos y racistas. Claramente el responsable de la balacera en El Paso ha declarado que su objetivo “era matar tantos mexicanos como fuera posible”. Un joven de 21 años con tal discurso de odio solo puede ser producto de una sociedad descompuesta, gobernada por un presidente que alienta el odio.

Se espera que Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador sean más contundentes en sus reclamos frente a EUA, y más efectivos en la petición de un respeto pleno a los derechos de los mexicanos.