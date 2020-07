Frivolidad e incongruencia

FRIVOLIDAD EN LA POLÍTICA. La vida sigue para muchos; para otros, el tiempo se detuvo con la enfermedad y la muerte. Por ello se ve frívolo e insensible que gobernantes y políticos piensan en su propia agenda, priorizando ganar adeptos y sumar apoyos para las elecciones que vienen, sin detenerse en el dolor, ni tener la empatía con quienes aún están en duelo, o están enfrentando las dificultades para conseguir medicamentos y los altos costos del tratamiento de coronavirus.

Afortunadamente, la mayoría se recupera, pero aunque fuesen 10, debieran importar las víctimas, con mayor razón si ya suman más de 33.5 mil fallecidos en el país, y más de 1,500 en Sinaloa. Por ello, y aunque el fin era bueno, ya que se buscaba recaudar dineros para equipo médico, fue cuestionado el gobernador y su esposa por la carrera ciclista organizada por el DIF este fin de semana. Sobre todo porque las imágenes que se dieron a conocer proyectaban un ambiente de festividad, sin cuidar los protocolos de sana distancia y de cubrebocas que piden a la ciudadanía que porte.

Es verdad que la vida sigue, pero también es cierto que el dolor es mucho en cientos de hogares que hace apenas unas semanas vivían con normalidad, y hoy son afectados al perder alguno de sus integrantes o estar inmersos en el peregrinar de hospitales, y temor al contagio y muerte.

Pero no sólo el gobernador y su grupo están con agenda política, igual los aspirantes de los diferentes partidos ven cercana la elección de gobernador y hay desespero porque los tiempos avanzan y se acerca el 2021. Sin embargo, hoy lo que menos interesa a las familias que son afectadas por la pandemia es la elección que viene. ¿O no?

Quizá no se valora suficientemente que la pandemia vino a cimbrar la realidad y cambiar el tablero político. Hoy, las prioridades son otras, y la evaluación de gobernantes y candidatos se hará en función de lo que hicieron o dejaron de hacer para apoyar a las familias, víctimas, desempleados, personal de salud y los enfermos por la contingencia.

Todo cambió, y en México y en Sinaloa la población sigue resintiendo la enfermedad, letalidad y las secuelas económicas por la pandemia; el desempleo, la precariedad, la inactividad y los altos costos de tratamientos y falta de insumos, así como el dolor de la muerte, son parte hoy de nuestra realidad. Y si no entienden estos cambios los gobernantes y aspirantes, no sólo se verán frívolos, sino que tendrán el repudio de la sociedad. ¿Será?

ISMUJERES. La división de Morena en el Congreso del Estado por el tema de Ismujeres es mala señal. Peor aún es que algunos de los legisladores que ganaron al amparo de la 4T les importe tan poco el tema de la violencia contra mujeres en la entidad. En Sinaloa han crecido las agresiones sexuales, la violencia contra mujeres en el hogar, la crueldad y feminicidios, así como la impunidad. Y en el Gobierno de Quirino Ordaz, aún con la alerta de género, la violencia subió. Hay más violaciones y agresiones de mujeres al seno del hogar.

Por ello, importa y es necesario exigir al gobernador que cumpla con las mujeres y que haga una propuesta acorde a la emergencia de la violencia creciente. Y Eva Guerrero no reúne ese perfil: se supone que debe generar consensos, y divide a las ONG; aparte, su trayectoria es en la comunicación, no en la defensa de las mujeres, no de las víctimas de violencia. ¿O no?