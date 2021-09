Histórica decisión de la SCJN

DECISIÓN DE LA SCJN. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una resolución que se considera histórica, al determinar que es inconstitucional que se criminalice el aborto. La decisión se tomó con motivo del debate de dos controversias constitucionales promovidas tanto en el estado de Coahuila, como en el estado de Sinaloa.

Hay que recordar que en 2018, la anterior legislatura local, impulsados por una iniciativa promovida por el diputado Juan Pablo Yamuni, acordó una reforma al párrafo primero del artículo 4 de la constitución de Sinaloa, para efecto de garantizar la protección de la vida desde la concepción; con ello se fortalecía la criminalización del aborto, toda vez que la vida del concebido se equiparaba al nacido, siendo un delito interrumpir la gestación. Además que el Código Penal del Estado de Sinaloa, en sus artículos del 154 al 158, tipifica como delito el aborto, y establece sanciones para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, y para el personal de salud que la auxilie, permitiéndose solamente la interrupción legal en casos de violación, o cuando corra peligro la vida de la mujer embarazada.

Sin embargo, en términos reales en Sinaloa no se permite legalmente la interrupción del embarazo, ya que en clínicas del sector salud, IMSS e Issste, y los médicos se niegan a practicar abortos por temor a las sanciones, y aunque sea embarazo por violación no se atienden ni se autoriza la interrupción. Salvo en clínicas privadas, donde acuden mujeres a practicarse abortos, y hay personal médico que los práctica, a pesar de la prohibición, pero lo hacen siempre y cuando se tengan los medios económicos para pagar el servicio, que suele ser caro por la restricción; con lo cual es un derecho solamente de quienes tienen para pagar.

Por eso la decisión de la Suprema Corte es trascendente, aparte, porque la maternidad debe ser libre, y es la mujer con libertad, quien debe decidir sobre su maternidad y sobre su cuerpo.

Sabemos que es un tema que genera controversias, y que las opiniones de quienes están en contra de la interrupción legal del embarazo se sustentan en concepciones morales o religiosas, y se respetan sus creencias; como también deben de respetarse a quien decide interrumpir el embarazo. No es una decisión fácil para ninguna mujer, y no es irresponsabilidad, al revés, una maternidad no deseada genera, por lo regular, mayores conflictos familiares.

Hoy la Suprema Corte se atrevió a dar un paso adelante, la interrupción del embarazo será legal, y en Sinaloa deberán hacerse las reformas constitucionales y legales para que las mujeres, que así lo decidan puedan acceder a ese derecho. ¿Será?

COVID EN NIÑ@S. En el mes de agosto se dispararon los contagios en niños y niñas en Estados Unidos, por eso se impulsó la resolución en aquel país para empezar a vacunar a menores de edad con la vacuna de Pfizer; no es aun una decisión de todos los países, en Europa por ejemplo aún hay controversia, siendo España el más proclive a vacunar a menores de edad, y Alemania uno de los renuentes.

Lo real es que la variante Delta mostró mayor contagiosidad en niñas y niños, favorablemente la mayoría muestran fortaleza e inmunidad al contagio, sin embargo, preocupa que los menores sean población en riesgo, porque contrariamente a la primera ola de covid-19, en la tercera ola los casos en niños aumentaron. ¿O no?