Impunidad y acuerdo político

ACUERDO POLÍTICO. El anuncio del coordinador de los legisladores del PRI, Sergio Jacobo, en el Congreso del Estado de Sinaloa, respecto a que promoverán una iniciativa para posponer hasta el 2024 la entrada en vigor de la reducción de 10 de los 40 diputados locales, y que no se aplique dicha reforma constitucional el 2021, como originalmente se había aprobado por la legislatura anterior, confirma que hubo acuerdo político entre los legisladores de Morena y el gobernador, toda vez que Sergio Jacobo no actúa de mutuo propio, sino que es vocero de Quirino en el Congreso. ¿O no?

Si recordamos, Quirino Ordaz, a su llegada al Gobierno de Sinaloa, propuso reducir el número de regidores y de legisladores locales en una proporción del 25 por ciento de sus integrantes; esa propuesta en calidad de reforma constitucional fue aprobada por el Congreso del Estado en la anterior legislatura, con mayoría priista, y por las dos terceras partes de los Ayuntamientos, también de mayoría priista.

En el caso de los regidores esa reforma ya se está aplicando desde la elección de 2018, y en diputados locales la reforma entraría en vigor en la elección del 2021, sin embargo, desde siempre los legisladores de Morena mostraron su desacuerdo con dicha propuesta del gobernador, sobre todo porque no se correspondía con una iniciativa del Poder Ejecutivo para reducir el gasto de la burocracia del Gobierno, ni el número de secretarías en el Gobierno de Sinaloa, y no dejaban de advertir que el gobernador quería “achicar” los otros poderes, mientras el suyo lo ampliaba y acomodaba a sus correligionarios del PRI que fueron derrotados en las urnas.

Todo indicaba que se avecinaba una nueva confrontación entre el gobernador y la mayoría de Morena en el Congreso, sobre todo porque junto al tema de la reducción de diputados se iba a empalmar lo de la revisión de las cuentas públicas, entre ellas la del Gobierno del Estado, que corresponde al primer año de ejercicio de Quirino Ordaz, sin embargo, según trascendidos, hubo negociación política y “fumaron la pipa de la paz”, el gobernador y representantes de la mayoría de legisladores de Morena en el Congreso de Sinaloa. ¿Será?

Ya se verá si a cambio de posponer la entrada en vigor de la reforma constitucional, impulsada por Quirino Ordaz, la cuenta pública del mandatario es aprobada sin observaciones, y si la Auditoría Superior del Estado continúa funcionando sin sobresaltos, con las facultades ampliadas que le otorgó la anterior legislatura.

VIOLENCIA EXTREMA. El impune asesinato de dos jóvenes ha cimbrado e indignado de nuevo a la sociedad sinaloense. Payo, como le decía su familia, era un joven de 15 años que en plenitud de sus sueños aspiraba a ser abogado y futbolista, hijo de un activista social en Mazatlán, René Castro, integrante del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS). El domingo pasado un grupo armado se introdujo en la vivienda del activista social y disparó contra el menor, quien, por tener una lesión en su pierna, no alcanzó a ponerse a salvo.

En otro hecho igual de violento y condenable, Mirsha Francisco, una joven promesa del futbol sinaloense, integrante del Club Dorados de Sinaloa, fue acuchillado en una colonia del poniente de Culiacán. Igual, Mirsha soñaba con ser reconocido por sus méritos en el futbol; en vez de ello, la delincuencia, que con impunidad actúa en Sinaloa, hizo añicos sus sueños y acabó con su vida.

¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la violencia extrema acabe con la vida de jóvenes y mujeres?