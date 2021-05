VOTAR POR LA MARCA. En época del predominio del PRI, cuando el partido tricolor dominaba el poder político en el país, la mayoría de la ciudadanía, a la hora de votar, no analizaba trayectorias, ni se fijaba tanto en el perfil, ni congruencia de candidatos, votaban mayoritariamente por el PRI. Algunos eran forzados, otros eran convencidos, sobre todo adultos mayores. Aquí apoyamos al partido tricolor, solían decir en muchos hogares, todavía en los años 90 del siglo pasado. Ahora, Morena es el partido en el poder, y en muchos hogares no analizan las historias de vida, ni trayectorias de algunos candidatos, “aquí, puro Morena”, suelen decir en gran parte de hogares. Como en el pasado, la mayoría de la ciudadanía adopta una marca partidista, sin importar las incongruencias y malas acciones de algunos.

Ejemplos sobran: Jesús Estrada Ferreiro fue muy mal alcalde, prepotente, grosero, misógino, no mejoró vialidades, ni servicios públicos, fue insensible ante peticiones ciudadanas, no apoyó a microcomerciantes, ni trabajadores, ni a mujeres. Su gabinete fue más priista que Morenista, sin embargo, es muy probable que Ferreiro vuelva a ganar la elección en Culiacán, no solo porque sus oponente principal, Faustino Hernández, es muy mal candidato, sino porque la marca de Morena en Culiacán está fuerte.

Otro caso es el de Billy Chapman, pésimo alcalde en Ahome, el peor de los últimos años, va de candidato plurinominal de Morena; y su tesorera, Ana Elizabeth Ayala, va de candidata a diputada federal por el distrito dos. Fue una administradora opaca de los recursos del municipio, con señalamientos de corrupción que involucraban al alcalde, celebró contratos y adquisiciones para beneficiar a socios de Billy Chapman, y sin embargo, es probable que gane la contienda en su distrito. Y ni qué decir de Gerardo Vargas, priista casi toda su vida, luego promotor del partido de Elba Esther Gordillo y ahora convertido en Morenista, con señalamientos de corrupción desde que estuvo como titular en las juntas de agua potable de Mazatlán y Ahome, y después como secretario de Gobierno; no obstante, Gerardo Vargas tiene altas posibilidades de ser próximo alcalde de Ahome, por la marca de Morena. ¿Será?

Otro caso es el de Jesús Ibarra, candidato de Morena a diputado local en el distrito 14, priista toda su vida y convertido a Morenista, con el apoyo de Mario Delgado, su hermano es secretario particular del dirigente de Morena. Ambos hermanos Ibarra son auspiciados e impulsados por uno de los empresarios más corruptos de Sinaloa, como es Eustaquio de Nicolás, quien fue protegido por Gobiernos del PRI, y con ese apoyo desfalcó trabajadores, proveedores y compradores de viviendas de su empresa Homex. Presumía amistad con Enrique Peña Nieto; y hoy, su cercanía con Mario Delgado. Jesús Ibarra, cuando fue diputado local fue muy gris, y sin embargo, puede ganar su distrito, por la marca de Morena.

En el caso del candidato a gobernador, Rubén Rocha Moya, pese a que el propio AMLO y el mismo Rocha criticaron fuertemente a Héctor Melesio Cuen, por la corrupción y control político que practica en la UAS, ahora van aliados el PAS y Morena, y a pesar de que varios le cuestionan a Rocha la incongruencia que ello significa, al haberse comprometido a liberar la UAS y combatir la corrupción , no parece que le preocupe. Lo peor es que el electorado ni siquiera lo advierta, y convalide y apoye esta alianza que desdice los compromisos de no mentir, no robar y no traicionar. ¿O no?