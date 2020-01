Incongruencias en migración

DESENCUENTROS POR MIGRANTES. Históricamente México ha tenido una tradición humanista en relación a temas de migrantes; no debe ser de otro modo, toda vez que México es un país expulsor de connacionales que llegan como ilegales y mano de obra barata a los Estados Unidos. Millones de mexicanos viven en el extranjero, en EUA se calcula que residen aproximadamente 36 millones de connacionales, que representan más del 22 por ciento de la población del país. Igualmente a México llegan guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, entre otros, e internamente hay migración, sobre todo de habitantes de los estados del sur, que viajan a los estados del norte, entre ellos a Baja California. A Sinaloa llegan miles de habitantes de los estados de Guerrero y Oaxaca, que vienen a trabajar en la horticultura.

México también ha sido un lugar de tránsito de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos, sin embargo, obligado por las exigencias comerciales de los Estados Unidos, particularmente de su presidente Donald Trump, el Gobierno mexicano se ha visto obligado a endurecer sus acciones para contener el flujo de centroamericanos que quieren ingresar a México para llegar a la frontera con EUA. Ello ha generado desencuentros con organizaciones humanitarias, ONG y con el mismo Porfirio Muñoz Ledo, que ha cuestionado las incongruencias de México al reprimir con la Guardia Nacional a los centroamericanos que en caravana han buscado forzar su ingreso al país. El tema dividió al Congreso de la Unión, en la comisión permanente por mayoría de Morena se le negó el uso de la voz al diputado Muñoz Ledo, quien ha sido la voz discordante en el trato dado a los migrantes centroamericanos.

México no debiera hacer el trabajo sucio a los Estados Unidos, ni tampoco debiera cambiar su vocación de trato humanitario a quienes por extrema necesidad económica o por violencia se ven obligados a abandonar sus países de origen para ir en busca del sueño americano.

La situación es complicada, porque por otra parte está la amenaza del presidente Donald Trump de imponer fuertes aranceles a los productos de México si no colaboran con sus decisiones frente a los migrantes. Sin embargo, el Gobierno mexicano debe reivindicar su soberanía y no permitir que desde Washington se le dicten instrucciones de cómo tratar a los inmigrantes centroamericanos. ¿O no?

PROBLEMA MUNDIAL. La migración es problema mundial. Se calcula que no menos del 3.5 por ciento de la población mundial es migrante. Hasta 2019, la ONU calculó en 272 millones las personas que viven en un país distinto a aquel donde nacieron; de las cuales, el 48 por ciento son mujeres y 14 por ciento niños. Asia recibe al 31 por ciento, Europa el 30 y América el 26 por ciento. El alto desplazamiento de refugiados y migrantes ha obligado a la ONU a emitir una declaración (de Nueva York) que refrenda la voluntad política de dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad.

El tema es complicado, sin embargo, el grueso de las personas que se desplaza y abandona sus lugares de origen lo hace por pobreza o violencia extrema; además, hay un reconocimiento a la contribución al desarrollo que hacen los migrantes. Por ello, la ONU promueve un pacto mundial para migración segura y ordenada. El problema es que Estados Unidos no es partidario de esos acuerdos; aparte, le exige y pone condiciones al Gobierno de AMLO para que endurezca su política frente a los centroamericanos que ingresan al país, y México lo está haciendo. ¿O no?