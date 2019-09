INFORME LEGISLATIVO. El informe de los siete diputados federales de Morena en Sinaloa, realizado este lunes en la ciudad de Culiacán, confirmó que en algunos aspectos el cambio en el ejercicio del poder es real, quizá no sea al nivel que se requiere en todos los ámbitos, pero sí en algunos. La austeridad se nota, aún falta más, pero en sí fue un acto sencillo, sin derroche, pese a ser informe colectivo. Por sus formas se puede describir como una acto austero, sin la parafernalia que acostumbraban en sus informes los diputados federales del PRI; sin las vestimentas de marca Carolina Herrera, Lacoste u otras, toda la vestimenta de las y los diputados federales, incluyendo a Tatiana Clouthier, eran sencillas. Iban de blanco, sin traje y con vestido o camisa casual. También el auditorio fue modesto, sin el derroche en arreglos florales, ni excesos en tecnología; el lugar estuvo lleno, pero para ser el informe de siete diputados federales, no era propiamente un acto abarrotado, ni tampoco con “matracas”, ni porras, salvo para el Químico Benítez, quien fue el que más aplausos recibió; según porque facilitó el trasladó de porteños al evento para mostrar su fuerza ante el coordinador Mario Delgado, quien también es aspirante a la dirigencia nacional de Morena, y cuenta con el apoyo del Químico.

OPTIMISMO. Los discursos en general fueron optimistas, recuentos de los logros en temas de paridad de género, austeridad en el Gobierno, presupuesto con orientación social, creación de la Guardia Nacional, aprobación de la Reforma Laboral, entre otros. En particular destacó el recuento de Tatiana Clouthier y de Mario Delgado, en su calidad de vicecoordinadora y coordinador de la fracción de Morena , y si bien fueron discursos cortos, no dejó de tener “cuentas alegres”, que contrastan con la realidad del país.

Primero porque la pobreza ni la corrupción se acaban por decreto, y si bien se entiende que abatirlas es prioridad y aspiración del Gobierno de López Obrador, y de los legisladores federales, a un año de su desempeño no pueden decir que todo ello es cosa del pasado. Cierto, los “moches” y las canonjías que obtenían los diputados federales ya no se dan igual, no hay, se supone, canje de “prebendas” por gestiones, pero, no es aún tiempo de decir que la corrupción ya se fue de la Cámara; ojalá así fuera.

Por su parte, la diputada Tatiana Clouthier destacó que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo los juicios laborales ahora se podían concluir en un año, y ello está muy alejado de la realidad, ya que los mismos artículos transitorios de la Reforma Laboral destacan que lo referente a los Tribunales de Trabajo cambiarán hasta 2021, y en lo que respecta a los procedimientos y sustitución de las Juntas de Conciliación será un largo proceso que llevará varios años; mientras tanto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje a nivel federal y a nivel local están abandonados a su suerte, de tal forma que los juicios laborales ahora son más lentos que en el pasado. Cierto, lo que se busca con la reforma es agilizar los procesos de trabajo, pero a la fecha eso no se ha logrado en ningún nivel, y como no reciben suficientes recursos y están en proceso de extinción: al revés, ahora es más lenta la justicia laboral, y esa es una contradicción en el Gobierno de AMLO, que se supone que debe priorizar el apoyo a los trabajadores. ¿O no?