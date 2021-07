Insensibilidad y maltrato en Culiacán

A la memoria de Daniel Gaxiola, quien buscó justicia y no la encontró.

INSENSIBILIDAD. Uno de los grandes cambios que la sociedad mexicana ha buscado en el ejercicio del poder, es un buen trato de parte de gobernantes. Históricamente, al gobernado se le ha ignorado, se desatienden sus reclamos, generalmente las oficinas públicas no son de puertas abiertas para los más necesitados, y solamente exigiendo y protestando a veces se logra la posibilidad de ser escuchado.

Por ello, cuando el gobierno de AMLO prometió que gobernaría para los más pobres de este país, generó amplias simpatías en los sectores que tradicionalmente han sido excluidos en la toma de decisiones y no son considerados ni escuchados.

Sin embargo, no solo para AMLO ha sido complejo cumplir con sus promesas, pese a sus programas sociales direccionados para los más pobres, no siempre logra atender a todos aquellos que demandan respuestas y soluciones a los grandes problemas que les aquejan. Peor aún, son algunos gobernantes que llegaron con el apoyo de AMLO a nivel municipal, y que no tienen ni buenas formas ni la actitud correcta, ni el buen trato que prometieron a los más vulnerables.

Es el caso de Jesús Estrada Ferreiro, en Culiacán; y fue el caso con Daniel Gaxiola, un humilde tránsito municipal que luchó hasta su muerte durante los últimos tres años para ser escuchado por el alcalde en su exigencia de justicia, y nunca logró en vida su objetivo.

Daniel Gaxiola había sido tránsito del estado; sin embargo, al transferirse los servicios de tránsito a los municipios, él pasó a ser personal al servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Tal como lo dice la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y como se acordó en la transferencia del personal de Tránsito, Daniel tenía derecho a que le acumularan todos sus años de servicio. Anduvo de una oficina a otra, y no le respetaban su derecho, en el camino contrajo una enfermedad mortal, un cáncer que le aquejaba en los últimos tres años.

Aún en esas circunstancias, Daniel acudió en diversos momentos al Ayuntamiento de Culiacán, incluso fue en silla de ruedas y con oxígeno, y nunca lo recibió el alcalde.

Promovió una demanda, obtuvo una resolución favorable, y ni así le respetaban su derecho. Apeló al sentido social, y ningún funcionario le escuchaba; hasta que Leobardo Félix, director de la Defensoría Jurídica, empezó a empujar su jubilación.

Muy tarde llegó el trámite; apenas hace unos días el Cabildo acordó su caso, para entonces Daniel agonizaba postrado en una cama por su cáncer terminal. Aún así pidió le dieran un adelanto de su jubilación para sus tratamientos contra el cáncer, pero no resolvieron su petición, la burocracia y la insensibilidad en el personal del municipio impidieron que Daniel se fuera con la satisfacción de haber logrado cumplir su sueño.

El jueves 22 de julio murió Daniel Gaxiola, el cáncer se lo llevó sin que viera que el Ayuntamiento de Culiacán, y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, respetaran su derecho y le hicieran justicia. DEP.

MALTRATO. Al igual que el caso de Daniel Gaxiola, hay decenas de trabajadores en el municipio que acusan recibir maltrato y acoso laboral. No solo no les respetan sus derechos, sino que hay prepotencia y humillaciones. Lo peor del caso, es que con sus allegados hay beneficios indebidos e influyentismo. Hay nepotismo y corrupción para los cercanos, y prepotencia y cerrazón en el trato de los demás empleados. ¿O no?

