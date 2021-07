Irresponsabilidad y desaciertos

IRRESPONSABILIDAD COMPARTIDA. El repunte de casos de covid en Sinaloa, y en el país, tiene que ver con las nuevas cepas del virus que son más contagiosas que la original, particularmente la delta, que se dice se originó con mutaciones del virus de covid en la India; pero también es producto del relajamiento social, de la irresponsabilidad ciudadana y gubernamental. Varios segmentos sociales se comportan como si ya no hubiese riesgo de contagio, como si el covid fuera algo del pasado y no un grave problema de salud en el presente. Simplemente veamos cómo se congregan cientos de jóvenes ( y no tan jóvenes) en Mazatlán, en celebraciones de Culiacán, en las playas de Navolato, por mencionar algunos lugares de reuniones en Sinaloa. Y la conducta de gobernantes en la entidad es también de una irresponsabilidad extrema, al ocultar lo delicado de la situación de contagios en aras de no detener la economía, incurriendo en omisión y una negligencia que ha llevado a más pérdida de vidas. Pareciera que les importa más lo económico que cuidar la salud de la ciudadanía. ¿O no?

En el reciente desencuentro entre autoridades de Durango y Sinaloa, a partir de la declaración del secretario de Gobierno de Durango, que recomendó a los duranguenses no visitar Sinaloa por el alto número de contagios que hay en la ciudad de Mazatlán, inmediatamente salió el alcalde de Mazatlán, el Químico Benítez, y el gobernador Quirino Ordaz, a desestimar esa afirmación y solicitarle al gobernador de Durango que desmintieran la afirmación de que era riesgoso visitar Mazatlán por los altos casos de covid; y el gobernador de Durango accedió a mentir, aceptando que no era real el incremento significativo de casos de covid en Sinaloa.

Es muy lamentable que las autoridades de todos los niveles, y de los dos estados, en aras promover el turismo entre ambas entidades, le mientan a la sociedad sobre los riesgos que existen por los casos de contagio; y es muy preocupante también que la sociedad no extreme precauciones, actúe como si no estuviéremos en pandemia y no contribuya a frenar los casos.

La irresponsabilidad es compartida: entre gobernantes y sociedad, y quizá la mayor omisión es de las autoridades, que al tomar protesta juraron velar por el respeto de los derechos ciudadanos y de la Constitución, entre ellos el derecho a la salud y la protección social de todos los gobernados. ¿O no?

DESACIERTOS EN LA CAPITAL. Las autoridades de Culiacán han actuado irresponsablemente, no solo en el tema del manejo de la pandemia, también en lo referente a vialidad y transporte. Culiacán es una ciudad caótica en su tráfico, y no hay ningún plan, ni acción a mediano plazo para mejorar el tráfico de la ciudad. Al revés, se toman decisiones irresponsables y sin planeación. Un ejemplo reciente es un muro construido en una de las vialidades de mayor flujo, el malecón de Culiacán, esquina con Xicoténcatl, donde instalaron un macetero, estrechando la vialidad de mayor flujo.

En las grandes ciudades, con buenos gobernantes, buscan ampliar sus avenidas de mayor circulación; aquí en Culiacán buscan estrecharlas. En las grandes ciudades se estudian las horas de mayor tráfico y tienen semáforos inteligentes, e incluso a ciertas horas invierten el sentido de la vialidad en las calles, para desahogar el tráfico, y dependiendo el flujo es la duración y sincronización de semáforos. Aquí en Culiacán, además de inteligencia, falta compromiso con la ciudadanía, sensibilidad y visión de futuro. Nos gobiernan con arcaísmo y prepotencia. ¿O no?

