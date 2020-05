Irresponsabilidad y desprotección

IRRESPONSABILIDAD SOCIAL. No todos, pero algunos en Sinaloa se comportan de forma irresponsable frente a la pandemia; no dimensionan que entre más se expongan ellos, más contagios y muertes habrá en la entidad. Ya de por sí Sinaloa sobresale a nivel nacional por su alta estadística de contagio y letalidad por el coronavirus, y si siguen algunos comportándose tan irresponsablemente, será peor para todos. Aparte, entre más contagios haya, más durará la reclusión en casa, lo cual significa extender la parálisis económica, aumentar el desempleo y la falta de ingresos para muchas familias.

Sinaloa va muy mal, México en general no va bien en la pandemia, y eso lo podemos confirmar si cotejamos el resto de países en Latinoamérica: México triplica la estadística de letalidad en relación con Perú (a pesar de que en ese país hay más contagios) y tiene seis veces más letalidad que Chile, más del doble que Ecuador; aun Brasil, que es el país con más contagios en Latinoamérica, tiene mucho menos letalidad que México. Y en Sinaloa estamos peor, porque nuestra estadística es más alta que el promedio nacional, hasta ayer había 869 casos confirmados, con 142 fallecidos, lo cual significa una letalidad del 16 por ciento, más alta que la del país que es el 9.6 por ciento.

Y lo peor del caso es que muchos siguen sin atender las recomendaciones de las autoridades, sobre todo en Culiacán, donde se concentra la mayoría de los contagios, y, a pesar de ello, ayer, con el pretexto del Día del Niño, salieron a las calles en busca de pastel, pizzas y golosinas. Largas filas de personas congregadas se observaron en varios comercios. Mal, muy mal la irresponsabilidad de algunos. ¿O no?

Bueno sería que la sanción que se impusiera por incumplir las recomendaciones sanitarias no fuera monetaria, sino para haber labores de limpieza y traslado de pacientes en los hospitales, donde, por cierto, falta mucho personal.

PERSONAL EXPUESTO. El personal de Salud es el más expuesto, y por ellos y para ellos requerimos tener una actitud responsable. No bastan aplausos a su trabajo y heroísmo, se requiere compromiso y brindarles las herramientas necesarias para que puedan con seguridad hacer sus labores. Lamentablemente, no solo la población los expone al no cuidarse, también el Gobierno los sigue exponiendo, porque a muchos no se les brindan los insumos necesarios para protegerlos. Muchos han comprado cubrebocas, guantes y batas de protección con sus dineros, no les han entregado los insumos; aparte, desoyendo la recomendación de la OMS los hospitales siguen mezclando pacientes de COVID-19 con otros pacientes, se supone que los hospitales no deben ser híbridos, y los que atienden pacientes contagiados por coronavirus requieren de más espacios abiertos, oxigenados y condiciones adecuadas para no exponer más al personal. Nada de eso se hace en muchos hospitales, y siguen día a día enfermándose médicos, enfermeras y camilleros. Nos quedaremos sin ejército de salvación si no cuidamos al personal de Salud. ¿O no?

CONTAGIOS EN GOBIERNO. Primero fue en la USE, donde se supo se contagiaron varias empleadas que laboraban para Gobierno estatal, después trascendió que personal del área de salud también se había contagiado de la COVID-19. Ayer se confirmó el caso del director de Protección Civil y de varios funcionarios de Gobierno que por andar haciendo las labores que les corresponden quedaron expuestos y fueron contagiados con coronavirus. Esperemos que, como muchos, sean de los casos que logran sobreponerse al contagio. Ojalá.