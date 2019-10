¿La DEA en Sinaloa?

CONTRADICCIONES. Entre más hablan las autoridades sobre los hechos de violencia que se vivieron en Culiacán el 17 de octubre, más se enredan. Es obvio que, tratándose de información de seguridad nacional, no todo nos dirán, sin embargo, las versiones son contradictorias; no solo dijeron primero que era un operativo sin el propósito de detención, y que fue circunstancial el enfrentamiento, después cambian la versión a la ejecución de una orden de aprehensión, con fines de extradición, que fue “mal planeada y apresurada”, por lo cual resultó fallida.

Ante los trascendidos de que la DEA participó en el operativo para la detención de Ovidio Guzmán, y que por ello previamente había visitado la capital del estado y se había reunido con el gobernador, el propio secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, lo negó categóricamente en su última declaración. Afirmando que Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) no había tenido ninguna participación ni injerencia en la detención del hijo del Chapo Guzmán. Sin embargo, si la detención era “con fines de extradición”, hubo intervención del Gobierno estadounidense desde el primer momento de la petición, y la DEA por lo regular participa en México en temas de combate al narcotráfico. Porque es su interés, ya que el comercio ilegal de drogas en nuestro país tiene como principal destino a los EUA; y en las detenciones de las cabezas de los cárteles de la droga, que ellos mismos solicitan al Gobierno mexicano, generalmente intervienen sus elementos.

Por ello es contradictorio aceptar que la detención era “con fines de extradición” a los Estados Unidos, y luego pretender negar la injerencia del Gobierno estadounidense y su agencia antidrogas en estos casos. ¿O no?

Algún alto nivel de mando en la Sedena o la Secretaría de Seguridad recibió la petición y dio la orden de cumplirla, los cargos se iban a fincar en EUA, ya que hasta hoy la Fiscalía General de la República en el país no ha dicho que en México haya una carpeta de investigación, ni una orden de detención contra Ovidio.

Por otra parte, ha sido contradictoria la versión de si negociaron o no con el crimen organizado la liberación; la versión gubernamental señala que se dio la orden de detener el operativo para no perder más vidas, ni arriesgar más a los habitantes de Culiacán. No obstante, llama la atención la declaración de Alfonso Durazo, donde admite que el hermano de Ovidio (Iván Archivaldo) fue quien “promovió” la liberación, organizó y movilizó a los integrantes del Cártel de Sinaloa. Lo cual hace suponer, como son los trascendidos en la capital del estado, que hubo intercambio de comunicación entre el Gobierno y los líderes del Cártel de Sinaloa, y que hubo negociación para la liberación. ¿Será?

LA VIDA SIGUE. La mayoría de los sinaloenses somos gente de paz, de eso no hay duda. Hay jóvenes talentosos, adultos productivos, mujeres inteligentes y creativas, pero también hay segmentos de la sociedad que se benefician del dinero del crimen organizado, que promueven la narcocultura, que se relacionan con integrantes de la delincuencia organizada.

Sinaloa tiene una economía fuertemente impactada por el dinero del narcotráfico, el movimiento de compraventa de inmuebles y dólares lo confirma, el de vehículos de lujo igual, el comercio, la música, entre otros, registra el lavado de dinero. Y solo se rechaza la presencia del narcotráfico cuando la violencia nos rebasa, en otros momentos se tolera. Por ello recuperar la paz requiere de acciones de largo alcance. ¿O no?