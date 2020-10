La supeditación de la Corte

NI CON DIOS NI CON EL DIABLO. La decisión tomada por seis ministros de la Suprema Corte de Justicia respecto a la consulta popular para enjuiciar a expresidentes no convenció ni a propios ni a extraños, a pesar de que se avaló la iniciativa de consultar a la ciudadanía, como lo había propuesto AMLO, ya que al modificarse por los ministros la pregunta que se hará a los gobernados, cambió el sentido de la consulta, porque no sólo no van nombres de los expresidentes, sino que es tan abierta la pregunta, que no se va a definir si se procesa o no a exmandatarios, sino que la consulta va encaminada a ver si se crea una Comisión de la Verdad, ya que lo que se preguntará es si se está de acuerdo “en emprender un proceso de esclarecimiento, de decisiones políticas, tomadas en años pasados…”, y eso es tan general que no convence ni a quienes apoyan la consulta.

El propio AMLO calificó como “confusa y poco clara” la interrogante que se hará a la ciudadanía, porque la Suprema Corte avaló la consulta, pero modificó totalmente el sentido de la misma, toda vez que los ministros saben que la aplicación de la ley no se consulta, tampoco la sanción de los delitos, simplemente se aplica la norma y se castiga a los delincuentes, además de que es contraproducente, antes de que haya un proceso penal que defina responsabilidades, el exhibir nombres de presuntos responsables, porque se viola el debido proceso de quienes serán imputados.

Si los expresidentes cometieron delitos (lo cual es muy probable) y estos ilícitos no han prescrito y se pueden probar, lo que el Gobierno debe hacer es apurarse a elaborar las denuncias y presentarlas, más que andar haciendo consultas de si les enjuicia o no; y no es porque la ciudadanía no deba opinar, sino simple y sencillamente porque la aplicación de la ley no se negocia ni se somete a votación, simplemente se aplica la ley. ¿O no?

Tampoco quedaron bien los ministros de la Suprema Corte con quienes se oponían a la consulta, porque se vio la supeditación del Poder Judicial hacia el Poder Ejecutivo, algo que siempre ha existido en México, pero, en un tema donde se ocupaba la voz de expertos del derecho, y que se ponderara que la ley no se negocia ni se consulta si se castigan los ilícitos, los ministros, supuestos peritos en derecho, evidenciaron su falta de autonomía del Ejecutivo. ¿O no?

DELGADO Y MUÑOZ LEDO. Entre Mario Delgado y Muñoz Ledo quedará la presidencia de Morena. Si bien los seguidores de Muñoz Ledo esta semana cantaron victoria por ser el más conocido entre la ciudadanía, hay que recordar que la encuesta que se aplicó era de reconocimiento, para depurar la lista de aspirantes, y que la fase que sigue es para definir quién debe ser presidente. Seguramente será diferente el método, orientado a definir preferencias para presidir el partido. Muñoz Ledo es el más conocido, pero no necesariamente será el beneficiado con la segunda parte de la consulta: primero, porque sus detractores argumentan que su edad es un inconveniente, lo ven mayor para el reto de poner orden en Morena, y segundo, seguramente influirá AMLO en el INE, y las criticas de Muñoz Ledo al Gobierno de la 4T y su protagonismo quizá no le ayuden para llegar, porque puede ser una piedra en el zapato para otros en Morena y que incomode al mismo AMLO. ¿Será?