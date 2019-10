Las disputas en Morena

LA DISPUTA. Todo lo que tenga que ver con el poder genera ambición, excesos y disputas por el control; Morena no es la excepción, es verdaderamente preocupante ver cómo los aspirantes a la dirigencia nacional y sus seguidores se están descalificando y golpeteando internamente. Literal, se acusan de hacer trampa, de usar los dineros del erario público para favorecer a ciertos contendientes, denuncian que hay alteraciones del padrón de afiliados y que no son confiables ni transparentes en el mecanismo de elección. Hay denuncias por hacer campaña desde los espacios de Gobierno, por inflar la lista de integrantes, por usar los programas sociales para sumar adeptos. Yeidckol Polevnsky hizo señalamientos graves, habló incluso de que al interior de Morena están incurriendo en delitos electorales, se pronunció en contra de los superdelegados, acusando que están haciendo proselitismo bajo la cobertura y con recursos de los programas del Gobierno de AMLO, igual acusa a los legisladores federales de utilizar sus espacios y recursos de la Cámara de Diputados para favorecer a uno de los aspirantes. Mario Delgado, por su parte, pidió un padrón sin simulación (lo cual implica la grave acusación de que hay “mapaches” también en Morena), plantea debates públicos, que no se excluya a nadie y que se utilice la encuesta como mecanismo de decisión, tal como lo propuso AMLO.

La decisión de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral respecto a que no serán elegibles los dirigentes que ya fueron votados en 2012 y 2015, enrarece aún más el proceso, porque ni Yeidckol Polevnsky ni Bertha Luján podrían formar parte de la nueva directiva, revirtiéndose la interpretación que hizo el Comité de Honor y Justicia de Morena el pasado 11 de septiembre respecto a los artículos 10 y 11 de los estatutos.

De por sí ya hay mucho golpeteo, acusaciones graves, y señalamientos entre los aspirantes, y aparte que intervenga el Tribunal Federal contraviniendo las interpretaciones de las instancias internas, agrava las circunstancias en las que se está llevando la renovación de sus dirigencias.

De nada le sirve ahorita a Morena la debilidad de sus adversarios; porque en el PRI y PAN hay desánimo y deserciones, sin embargo, con sus disputas y confrontaciones están poniendo en riesgo el proyecto de Morena. ¿O no?

Sus pleitos internos han subido de nivel, calificarse de “mapaches y delincuentes electorales” son palabras mayores; aparte, hay impugnaciones al padrón del partido en diferentes entidades, que pueden terminar (como se está viendo con el tema de la interpretación de los estatutos y la posibilidad de reelegirse de algunos de sus dirigentes) judicializando la elección de Morena.

No tienen acuerdo en el método para definir, ni en el listado de quienes van a votar a los dirigentes; las elecciones en los distritos ya están en marcha en medio de jaloneos y acusaciones, sin embargo, aún es incierto qué pasará en su proceso para elegir a sus representantes.

Aunque en Morena afirman no ser como sus antecesores del PRI-AN, que priorizaron sus intereses y buscaron eternizarse en los cargos públicos, los pleitos de Morena son iguales que los de los otros partidos; todo es por el control del poder interno y las alineaciones de grupos que ya están en marcha, pensando en el 2021 y 2024. ¿O no?

En Sinaloa los pleitos y disputas también están en marcha, la renovación de la gubernatura es parte de esas confrontaciones, y seguro en los meses siguientes seguirá subiendo de nivel. ¿Será?