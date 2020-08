Las dos realidades

LA OTRA REALIDAD. Uno de los problemas de los gobernantes, en países como el nuestro, es que construyen un mundo paralelo a la realidad, y mientras la población padece los problemas y necesidades insatisfechas, los gobernantes hablan de una realidad distinta. En el pasado y en el presente, hemos escuchado informes de gobernantes que nos hablan maravillas de los estados que gobiernan, desde su espacio de poder ven otra realidad; en el caso de Sinaloa, por ejemplo, Quirino Ordaz no ve la realidad de la narco violencia, ni la precariedad de sueldos que reciben la mayoría de sinaloenses, tampoco observa las condiciones de precariedad de miles de trabajadores de Salud, ni los efectos de la pandemia en muchas familias, ni conoce del penar por las dificultades económicas y escasez de los medicamentos contra el COVID-19.

Lo preocupante es que AMLO también empieza a alejarse de la realidad; en temas de salud, por ejemplo, el presidente está convencido de que el Gobierno de México ha hecho lo correcto para enfrentar la pandemia, sin embargo, las cifras los reprueban. Más de 52 mil muertes y 475 mil contagios confirmados en México no son como para presumir aciertos en la estrategia. Estamos en tercer lugar de letalidad a nivel mundial, y las autoridades nos dicen que vamos bien. Es verdad que algunos sectores de la población no colaboran para prevenir los contagios, pero ello también debe abordarse y corregirse con políticas públicas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Es como cuando se trata de explicar la violencia como un problema de índole privado, argumentando que los delincuentes se forman en hogares y salen de la familia, buscando reducir el tema de la inseguridad solo a causas de índole familiar, que sí influyen, pero corresponde a las autoridades prevenir la violencia y sancionar a la delincuencia.

En el tema de la pandemia es igual, para tratar de explicar lo mal que vamos, hay quienes lo atribuyen a la mala condición de salud de muchos, a sus malos hábitos, a su desorden y falta de cuidados, y todo es verdad e incide, pero también es real la falta de diagnósticos certeros, de pruebas, las carencias de insumos y precariedad en hospitales y la falta de medicamentos en el sector público.

Esa realidad existía desde antes de que llegara AMLO, pero a él le tocó gobernar en medio de la peor crisis provocada por el coronavirus, y lo menos que esperamos del presidente es que reconozca las dificultades, carencias y el duelo colectivo que ha dejado la pandemia en todo el país.

Lamentablemente no vamos bien, ni en el tema de salud ni en lo económico, y esa realidad es la que los gobernantes no quieren ver. ¿O no?

OTROS DATOS DEL EMPLEO. Donde también estamos mal es en el tema del empleo; al ser un país con una alta estadística de empleos en la micro empresa y mediana empresa, particularmente en el área de servicios, que es donde más ha golpeado la parálisis por la pandemia, se han perdido decenas de miles de espacios de trabajo, en el empleo formal e informal, y la recuperación de los mismos será un largo proceso que llevará varios años, porque muchas micro y medianas empresas ya no van a volver a abrir, estaban en condición difícil antes de la pandemia y empeoraron con la misma.

Hay un antes y un después del COVID-19, y no será fácil ni pronto reponerse del duro golpe por la pérdida de vidas y pérdida económica que deja la pandemia. ¿O no?