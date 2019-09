Llamado de atención a alcaldes

JALÓN DE OREJAS. El Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas es un instrumento creado en junio de 2012 a propuesta de organismos de la sociedad civil, de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y asociaciones de periodistas con el objetivo de garantizar que en México se ejerza con libertad la profesión de periodistas, con respeto pleno a la libre expresión y el ejercicio de defensa de los derechos humanos. Su junta de gobierno se integra con representantes de diversas instancias de Gobierno y del Consejo Consultivo, incluyendo a representantes de periodistas y defensores de derechos humanos; estructuralmente depende de la Secretaría de Gobernación, y en particular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tiene como titular a Alejandro Encinas. El Mecanismo es joven, tiene 7 años y es órgano gubernamental, aunque en su estructura hay voces independientes de Gobierno como son las representantes de periodistas y defensores, por ello es de destacar el “jalón de orejas” y llamado de atención que mediante un desplegado se hace a los alcaldes de Morena en Sinaloa, particularmente a los alcaldes de Culiacán, Ahome y Mazatlán exhortándolos a respetar la labor de los periodistas y la libre expresión en Sinaloa. El llamado no viene de un Gobierno ajeno a Morena, sino de la misma Secretaría de Gobernación del Gobierno de López Obrador, y ello debe ser un primer aviso de que nacionalmente no se ve con buenos ojos que desde algunas de las alcaldías del Gobierno de la cuarta transformación en Sinaloa se esté denostando y obstaculizando la tarea de periodistas y la libertad de expresión.

El antecedente del pronunciamiento del Mecanismo es por la queja interpuesta ante la CEDH por diversos periodistas de la entidad, y la Asociación 7 de Junio, que preside María de los Ángeles Moreno, que señalan las agresivas expresiones de los alcaldes de las tres principales ciudades de la entidad, particularmente de Jesús Estrada Ferreiro, que grosera y ofensivamente se dirige a ellos con actitud prepotente y descalificaciones que obstruyen la labor de las y los comunicadores; por ello el Mecanismo los exhortó a respetar la dignidad y labor de periodistas. Ojalá entiendan el mensaje. ¿Será?

Lo real es que es una contradicción que sean alcaldes de Morena los que demeriten el trabajo de periodistas, porque la democracia solo se construye y consolida con el ejercicio de libertades, entre ellas principalmente la libertad de expresión. Aparte, es sin precedentes que tres alcaldes a la vez (y de Sinaloa) sean observados y exhortados a ser respetuosos de la libre expresión y el ejercicio periodístico. ¿O no?

DESCONTROL. Van 30 muertos por el atentado al bar El Caballo Blanco, de Coatzacoalcos, Veracruz, provocado por grupos de la delincuencia organizada, que arrojaron bombas molotov el martes en la noche, producto de la confrontación entre integrantes del crimen organizado. El saldo es enorme y trágico, y confirma la violencia, descontrol e inseguridad creciente que padecen los habitantes en varias entidades del país. Ello debe ocupar a legisladores federales, al secretario de Seguridad y al fiscal general, porque urgen resultados, ya no se puede seguir solo responsabilizando a los que se fueron. ¿O no?

Originalmente se le atribuyeron omisiones al fiscal de Veracruz por liberar meses antes al presunto responsable del atentado, sin embargo, según trascendió, después fue la Fiscalía General la que lo liberó por falta de elementos. El nuevo Código Único no ayuda, tampoco la inacción de la Fiscalía. ¿Será?