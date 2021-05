Logros y violaciones en temas de género

AVANCES Y OBSTÁCULOS. Como nunca en la historia electoral del país, el tema de la violencia y paridad de género están presentes en la contienda electoral en curso. Por primera ocasión, se obliga a contendientes a llenar una carta compromiso en donde manifiestan que no son protagonistas de violencia política, violencia sexual, violencia familiar, ni deudores de alimentos. Ha habido intenciones de algunos de violar esos lineamientos, fue el caso de Félix Salgado Macedonio, excandidato de Morena en Guerrero, a quien se le imputaban varios hechos de violencia sexual. El otro punto que está a prueba en este proceso es la reforma constitucional para garantizar la paridad total en todos los cargos públicos, reforma que busca asegurar que las mujeres se incorporen en paridad a todos los cargos de Gobierno y puedan ser votadas en candidaturas de gobernador, en todas las alcaldías y espacios legislativos.

A partir de esta reforma, y visto el incumplimiento de la paridad total, transversal, cuantitativa y cualitativamente en Sinaloa, integrantes del Colectivo de Mujeres Activas promovimos una demanda para la protección de los derechos políticos de las mujeres, toda vez que indebidamente y violentando la Constitución, las alianzas partidistas de Morena-PAS y del PRI-PAN-PRD incumplieron con postular mujeres a las alcaldías en los municipios de mayor población, desarrollo económico y social, y con mayor competitividad.

En Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave se concentra el 74.4 por ciento de la población del estado de Sinaloa, y ahí, en esos cuatro municipios, los partidos políticos mencionados no postularon a ninguna mujer en las presidencias municipales. Siendo el caso que es en esos municipios donde tuvieron más alta competitividad algunos de estos partidos; sin embargo, solo postularon mujeres en las alcaldías pequeñas, con mayor marginalidad y pobreza, municipios que concentran solo una cuarta parte de la población total del estado.

Además, es el caso que estos municipios, Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, se encuentran en declaratoria de alerta de género precisamente por la alta incidencia de violencia contra mujeres en esas comunidades, además de la incidencia de la violencia política de género. Sin embargo, primeramente el IEES incumplió con su obligación de observar y rechazar los registros de candidaturas a los partidos mencionados, en las alcaldías que marginan a las mujeres y no les permiten ser votadas en las principales ciudades; y posteriormente, el Tribunal Electoral de Sinaloa, aunque advirtió y dio la razón al Colectivo de Mujeres en el argumento de que es inequitativo no postular mujeres en alcaldías de mayor concentración de población y mayor desarrollo económico, consideró que no había oportunidad en esta contienda de aplicar ese criterio poblacional, y que debería hacerse hasta la próxima elección. Argumento que es inexacto y violatorio de derechos humanos de las mujeres, razón por la cual promovimos una impugnación al resolutivo del Tribunal Electoral.

SOMBRAS EN EL IEES Y TEES. Lamentablemente, en esta contienda hay varias irregularidades y violaciones a la Constitución que han sido inobservadas por autoridades electorales, a pesar de haberse denunciado; el tema del incumplimiento de la paridad total y violación a los derechos de las mujeres es una de ellas, pero no es el único. Hay candidaturas que van a la reelección en alcaldías de Culiacán y Mazatlán violando las Constituciones federal y local, porque no podrían ser postulados por el PAS, aparte que las alianzas que se validaron incumplen con la ley, y todo ello debió valorarse correlacionado con nuestra denuncia. Esas, entre otras irregularidades, generan dudas del actuar del IEES y TEES. ¿O no?