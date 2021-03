Machismo y cinismo

CINISMO Y CORRUPCIÓN. Las y los sinaloenses merecemos tener mejores gobernantes, no los mismos políticos ni los corruptos de siempre; tampoco es válido que en aras de alcanzar victorias en los partidos políticos se postulen a personajes con negro historial y con antecedentes de corrupción. Se supone que la ciudadanía cansada de los excesos del pasado, en los gobiernos del PRI y del PAN, votó por AMLO y por Morena, quienes prometieron combatir la corrupción y los excesos de gobiernos anteriores. Sin embargo, para decepción de sus integrantes, en Morena han hecho a un lado la promesa que hicieron en campaña de combatir a los corruptos; al menos en Sinaloa, donde están cobijando el cinismo político y la corrupción, y eso no es transformación, es regresión. ¿O no?

Las alianzas partidistas construidas por Morena en la entidad contradicen el discurso de que serían diferentes a los políticos del PRIAN, al revés, con un pragmatismo excesivo han sumado e integrando a su proyecto a políticos de la entidad que simbolizan lo peor de los gobiernos pasados, y con ello están desfigurando los principios y promesas que hicieron al llegar al gobierno en el 2018.

Igual que en los peores tiempos del PRI, en Morena le están apostando a la desmemoria, apuestan a la desinformación y olvido. ¿O no?

MACHISMO POLÍTICO. A pesar de que la constitución obliga a partidos políticos a aplicar la paridad total en la distribución de candidaturas, debiendo postular no solo el mismo número de mujeres y hombres en cargos de elección, sino hacer una distribución de candidaturas que asegure que las mujeres lleguen también a ser postuladas en aquellos municipios, distritos electorales y entidades donde se concentra mayoría de población y se tenga más competitividad. Eso es la paridad total, no solo equidad numérica, sino también equidad en la representación en estados y municipios más poblados y con posibilidades de ganarse por los diversos partidos políticos.

En 2021, por primera ocasión el INE ha obligado a los partidos políticos a postular al menos 7 mujeres como candidatas a la gubernatura, de los 15 estados donde habrá elecciones para renovar el poder ejecutivo del estado; sin embargo, en la distribución de las candidaturas a las alcaldías, al menos en Sinaloa, sobre todo de los partidos más grandes, se sigue viendo machismo político, porque omitieron postular mujeres en los cuatro municipios más poblados de la entidad, y actuaron como en el pasado, relegando a las mujeres a los municipios más pequeños, con el agravante que estos partidos no llevan mujeres como candidatas a la gubernatura, sino que son hombres los que están al frente de la contienda, e igualmente en las ciudades más grandes.

Es el caso del PRI, PAN, PRD y de Morena y el PAS, que llevan hombres como candidatos en los cinco principales cargos a disputarse en la entidad; como son las alcaldías de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave y la gubernatura. Replicando los excesos del pasado, en pleno año donde estará a prueba el cumplimiento de la paridad política, ello además de que se sigue observando que las cuotas de género son acaparadas para esposas o familiares de los jefes o dirigentes políticos, lo cual evidencia que el machismo político continúa. ¿O no?

Sin descalificar a las mujeres que van a esos cargos, es preocupante que los espacios para mujeres estén sirviendo también para ampliar el nepotismo y exhibir el control que ejercen sobre ellas, aparte de hacerse tráfico de influencias y control de familias con las cuotas de género. ¿O no?