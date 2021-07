Muerte, vacunación y selectividad en medidas

MUERTE Y TRAGEDIA. Es muy lamentable ver a nuestro alrededor tanta muerte de gente valiosa y querida; el covid nos ha arrebatado a jóvenes en plenitud de vida, a mujeres valientes y hombres fuertes, y muchos adultos mayores. La primera ola se llevó a muchos seres queridos, sobre todo, adultos; la segunda, a otros tantos, y esta tercera ola está sacudiendo más a jóvenes menores de 45. Pareciera una selección natural, una depuración de personas amadas por sus familias y amigos.

Como maldición, la enfermedad del covid llega y acaba con personas fuertes y sacude a familias enteras. Como siempre, en México y en Sinaloa nos confiamos y creímos que ya había pasado lo más difícil, pero no, ahora estamos peor que antes, y con una mutación del virus que lo hace más agresivo y contagiosa la enfermedad. Como en la India, ya estábamos festejando cuando nos llegaron los contagios por miles y la muerte por docenas, y hoy solo vemos dolor y lágrimas a nuestro alrededor.

Lamentablemente, el discurso de las autoridades es contradictorio; subestimaron el riesgo, priorizaron el dinamizar la economía y no paralizar los negocios por encima de la protección de la salud y la vida. Tres semanas atrás negaron la emergencia, polemizando con el secretario de Gobierno de Durango sobre el alza de los contagios en Sinaloa, y apenas hace unos días permitieron altas concentraciones de personas en eventos deportivos, turísticos y culturales.

Cierto, también la población no ayuda; pero si un pretexto falta a la ciudadanía, la autoridad no debe dárselo, y menos bajar la guardia y subestimar los contagios; porque las consecuencias de ello son más muertes por covid, como lo estamos viendo.

Hoy son más jóvenes los que están perdiendo la batalla, porque es la población con menos cobertura de vacunación, es la que tiene más movilidad y convivencia, y con los que se están ensañando las nuevas variantes de covid.

Favorablemente, este lunes 26 de julio se empezó a vacunar a los más jóvenes, sin embargo, es tardío para frenar esta tercera ola, que llegó con más fuerza que las anteriores. No obstante, servirá para frenar la enfermedad en un futuro. Esperemos que la población entienda que el único remedio efectivo hasta hoy para no agravarse es vacunarse. No evita que se contagien, pero sí ayuda mucho para que no se agraven. ¿O no?

POLÉMICA SOBRE LAS MEDIDAS. Primero fue el alcalde de Mazatlán, después el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, quienes anunciaron que no se permitiría el acceso de personas no vacunadas a lugares públicos, como restaurantes, bares, parques, plazas comerciales, entre otros. El propósito, según dijeron, era también incentivar la vacunación entre jóvenes y obligarlos a ayudar a cuidarse y controlar la enfermedad de covid.

No obstante, inmediatamente hubo polémica por la medida; algunos sintieron que era una forma de obligarlos a tomar la decisión de vacunarse, y sí lo era, porque en épocas de pandemia hay medidas que son obligatorias, como el uso de cubrebocas para acceder a lugares públicos, igual la toma de temperatura y el control de acceso adentro de los lugares públicos. Para controlar la pandemia, se toman decisiones que coartan derechos individuales; sin embargo, se supone es en aras de un bien mayor, como es la protección de la salud y la vida.

Lo contradictorio es que se anuncie que la medida será selectiva; solo para los de casa, no para visitantes y turistas. La diferenciación hizo más polémica la decisión. ¿O no?

