Con mi solidaridad a la familia de Julio Arreola Milán

MUERTES INJUSTAS. No siempre la vida es justa; tampoco las buenas personas reciben siempre recompensa por sus acciones, menos en épocas de tragedia y muertes inesperadas, como las que vemos ahora. Seguramente conoceremos historias de grandes personas que han perdido la batalla frente al COVID-19; les cuento brevemente la de Julio Arreola.

Con muchos sueños por delante, siendo aún un preparatoriano, llegó de San Ignacio a Culiacán, con su mochila a cuestas, grandes penurias y su deseo de ser profesionista y persona de bien. Se inscribió en la Escuela de Derecho, cerró su carrera y al terminar, con necesidades económicas que cubrir, trabajó de todo, incluso de periodista. Su intención era ejercer su profesión, y empezó a forjarse un futuro como abogado laboralista; diariamente lidiaba con las injusticias en los tribunales. Apasionado de su quehacer, iba y venía a la Junta de Conciliación y tribunales de trabajo de Sinaloa.

Con 42 años de vida, era fuerte y sano, un excelente padre de familia, gran esposo, hijo y hermano. La vida le sonreía, después de sus penurias de estudiante, habría logrado ser reconocido en el gremio de abogados; aparte, sus tres hijas y su esposa iluminaban sus días y se sentía pleno.

Nunca creyó que el coronavirus le arrebataría su existencia. A inicios de la pandemia, entre colegas bromeaban que en Sinaloa los riesgos eran mayores por la narcoviolencia y por las balas. Sin embargo, sin sospecharlo, el COVID-19 entró por su puerta, y él confiaba que por ser sano, podría salir airoso de la enfermedad. No fue el caso. Los síntomas iniciales fueron diversos, y ello generó confusión, porque empezó con molestias intestinales y, como era frecuentes en su caso, creyó que eran parte de sus afecciones comunes.

A los cuatro días, al presentarse fiebre, llamó a la línea de emergencia para solicitar la prueba de coronavirus, no creía que estaba contagiado, lo hacía para descartar el problema. No obtuvo respuesta inmediata, y ello le complicó más su situación; una semana después de que empezó con síntomas, le tomaron la prueba, pero para entonces se habían acentuado las molestias. El resultado no le llegó, primero fue internado antes de obtener respuesta de la prueba. 16 días duró entre la vida y la muerte, perdiendo finalmente la batalla este viernes.

Como él, excelentes personas, padres de familia, hijos, madres y hermanos han enlutado hogares y han generado un vacío y un dolor entre sus allegados. Nos duele su temprana partida. Descanse en paz el gran abogado, amigo y compañero Julio Arreola. No merecía morir de manera tan temprana, ni dejar en la orfandad a sus pequeñas hijas, como tampoco merecían morir muchos de quienes se nos han ido en medio de la pandemia. Nuestra solidaridad a todos.

SIN PRUEBAS. Desde el momento que las autoridades de salud en México se negaron a realizar más pruebas para detectar tempranamente los contagios y medir el impacto de la pandemia, empezaron a equivocarse. Siempre se nos ha dicho que en salud, la prevención y diagnóstico son necesarios para un mejor tratamiento y solución del problema. No obstante ello, México sigue siendo el país que menos pruebas realiza en el mundo para detectar el coronavirus. No es casual que México esté en el séptimo lugar de letalidad a nivel mundial, con más de 13 mil 500 muertes, y con solo 324 mil pruebas, lo cual confirma que no es buena estrategia regatear pruebas ni ahorrar en el diagnóstico. ¿O no?