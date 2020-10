Nuevos partidos: más de lo mismo

TRIADA DE PARTIDOS. Ninguna renovación política significan los tres nuevos partidos que obtuvieron su registro; Fuerza Social por México, Redes Sociales Progresistas y el Partido Encuentro Solidario (el mismo PES de antaño) se sumarán a los siete partidos que ya existían. Serán diez partidos políticos en las boletas electorales del 2021, pero no incluyen nuevos liderazgos, algunos muy conocidos y con mala fama, como Elba Esther Gordillo, que está atrás de Redes Sociales Progresistas, y Pedro Haces, quien es el líder de Fuerza Social por México.

Los tres nuevos partidos representan más de lo mismo que conocemos en México, en sus filas tienen a políticos que han tenido poder y se han enriquecido al amparo del mismo, con figuras desgastadas en su credibilidad, porque han utilizado los cargos públicos para lucrar con ellos y en su propio beneficio.

Llama la atención, en este México al revés en el que vivimos, que por un lado se escatimen los recursos para medicinas, para personal de salud, investigadores, promotores de cultura y deportistas, y que se supriman fideicomisos mediante los cuales se apoyaban a damnificados, defensores de derechos humanos, académicos, científicos, creadores de cine, y demás, supuestamente porque los recursos no alcanzan, y porque los fondos con los que se les apoyó no fueron bien usados, y hubo corrupción en el uso de esos dineros, pero que la franquicia de los partidos políticos siga creciendo, y sus dirigentes sigan recibiendo puntualmente sus dineros y prerrogativas, que no son pocas, por cierto.

Porque al crearse más partidos políticos, serán más los dineros que se destinen para sostenerlos, ya que todos recibirán dineros del erario público, y en plena época de austeridad, cuando no hay dinero para gastos indispensables, la burocracia partidista crece, y con figuras desgastadas y sin credibilidad; gran contradicción. ¿O no?

HISTORIAS DE CORRUPCIÓN. El líder real de Fuerza Social por México es Pedro Haces, él es senador suplente y llegó bajo las siglas de Morena, estuvo unos meses en funciones de propietario, en el periodo que Germán Martínez fue director general del IMSS, pero al renunciar al Germán Martínez al IMSS y volver a la Senaduría, Pedro Haces volvió a lo suyo, a constituir la Catem, un símil de la antigua CTM, Confederación de Trabajadores de México, filial del PRI. El estilo de Haces es el mismo que el de Leonardo Rodríguez Alcaine, el eterno dirigente del Suterm, el poderoso sindicato de los electricistas que laboran en la CFE; en los estatutos del Suterm se estableció la obligatoriedad de militar en el PRI, y Rodríguez Alcaine se enriqueció bajo el amparo de la corrupción, complicidad y control antidemocrático de los trabajadores electricistas.

Pedro Haces heredó no solo la fortuna de Rodríguez Alcaine, sino también sus formas de tener poder y hacer política, y antier el Tribunal Electoral lo premió con el registro de su partido político: Fuerza Social por México. O sea que en México cambiamos, pero seguimos igual, con más de lo mismo, corrupción sindical, afiliación forzosa y control corporativo. ¿O no?

Y de Elba Esther Gordillo y sus Redes Sociales Progresistas, ni hablar, en pleno Gobierno de la 4T, se premia a una mujer que simboliza la corrupción sindical, que estuvo en cárcel y fue liberada, no por no ser culpable, sino por ineptitud gubernamental para acreditarle los cargos. Gran contradicción. ¿O no?

AHONDANDO LA DIVISIÓN. Los días pasan y los conflictos en Morena aumentan, Mario Delgado y Muñoz Ledo cada día se atacan más. Ni a cual irle. ¿O no?