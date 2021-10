Obras inconclusas y médicos en abandono

REZAGOS EN SALUD. Ayer se conmemoró el Día del Médico en el país y, al igual que hace un año, la celebración se da en un contexto donde la pandemia aumentó la presión laboral hacia el personal de salud; el “ejército blanco” se ha denominado a quienes heroicamente han contribuido a salvar vidas en medio de los contagios y la enfermedad, arriesgando sus vidas, mermando sus fuerzas y desatendiendo a sus familias.

Lamentablemente, muchos médicos han perdido la batalla frente al covid-19, ya que en México el número de muertes de personal de salud por contagios es muy alto; hasta mayo del 2021, se contabilizaron más de 4 mil muertes de trabajadores de salud con motivo de la pandemia, de los cuales el 46 por ciento eran médicos; y 19 por ciento, personal de enfermería; 69 por ciento, varones, y 31 por ciento, mujeres, según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver).

México, Estados Unidos, la India y Brasil encabezan la lista de muertes por covid en el mundo, de la población en general, y también del personal médico; preocupa que, junto a la letalidad y riesgo de contagios, subsista la desprotección laboral, porque no se avanza lo suficiente en mejorarles las condiciones de trabajo, ni en la regularización y estabilidad laboral de gran parte del personal de salud en el país. Actualmente, hay más de 60 mil trabajadores de la Secretaría de Salud en espera de que les reconozcan sus derechos, les otorguen sus bases y la protección de la seguridad social. Por más de 10 años siguen laborando con salarios precarios y sin prestaciones; y en Sinaloa hay más de 3200 empleados de salud en esas circunstancias, ello sin contabilizar a los trabajadores del Issste, del IMSS y del sector privado, que no reciben prestaciones ni tienen estabilidad laboral ni seguridad social.

Por ello el festejo del Día del Médico se ensombrece, porque si no se les otorga lo más indispensable, que es la estabilidad en el empleo, ingresos dignos y seguridad laboral, ¿qué celebran los médicos? El mejor reconocimiento para el personal de salud es generarles condiciones seguras e ingresos dignos para su desempeño profesional. ¿O no?

Aparte, la otra ofensa es que se estén otorgando, a libre discreción, algunas bases y plazas de trabajo, sin respetarles la antigüedad ni buscar los mejores perfiles; solo por compadrazgos y reparto entre “cuates”. ¿Será?

HOSPITALES SIN TERMINAR. Por cierto, una de las grandes obras que el gobernador Quirino Ordaz ha presumido es la construcción de dos hospitales en Sinaloa; el Hospital General de Culiacán y el Hospital Pediátrico, así como el Centro de Salud Urbano, sin embargo, la próxima semana, que termine su periodo de Gobierno, no concluirán la habilitación de dichas instalaciones, y el actual gobernador se irá sin que funcionen dichas instalaciones.

La información oficial que han dado es que no cuentan con los insumos hospitalarios para su funcionamiento óptimo, y la pregunta que nos hacemos es ¿para qué se construyen los edificios si no se cuenta con la seguridad de equipararlos y habilitarlos como hospitales? El nuevo Hospital General tiene más de un año como un edificio desperdiciado, sin insumos suficientes y sin operar, mientras que el Hospital General viejo se está derrumbando por el deterioro de sus instalaciones. Aparte, es bueno tener edificios nuevos, pero, sin equipo y con personal de salud mal pagado y sin prestaciones, los avances en la obra se convierten en cascarón de lujo con interiores incompletos y condiciones laborales en deterioro. ¿O no?