Con mi solidaridad y afecto a la familia de Alejandra Terrazas

OMISIÓN CRIMINAL. La muerte de Alejandra nunca debió de ocurrir; no solo era una joven de dulce mirada y bella sonrisa, en plenitud de su juventud: deportista, disciplinada, estudiosa, excelente persona y con todo el futuro por delante. Su muerte lastima a todos: a sus padres, sobre todo, por la dolorosa e irreparable pérdida, daña a su familia, a sus amigas y amigos, y nos indigna y conmueve a quienes vivimos en esta ciudad y vemos con impotencia que no fue el exceso de lluvia la causa de su muerte, tampoco el manejar en medio de la tormenta, sino la omisión criminal en la que incurrieron nuestros gobernantes.

Cierto, hay un riesgo al manejar en medio de los arroyos, pero Alejandra no hubiera muerto de no ser por una alcantarilla descubierta que, según el propio alcalde Jesús Estrada Ferreiro, desde meses atrás había sido reportada por los vecinos ante el peligro que significaba, y nunca hicieron nada las autoridades para repararla. Qué vergüenza de gobernantes, qué criminal su omisión.

En medio de la tragedia, cuando toda la ciudadanía estaba al pendiente de Alejandra, porque se viralizó el video donde se ve que literalmente “la traga la alcantarilla” y se pierde en medio del remolino de agua, el alcalde de Culiacán salió a regañar a los vecinos (y a los periodistas que le preguntaban) culpándolos por asentarse de forma irregular, sin reconocer las complicidades y omisiones que desde el Gobierno existen, que toleran y alientan el desorden urbano en el que vivimos en Culiacán y en todo Sinaloa.

En nuestra ciudad se tapan arroyos, se obstruyen drenes, se construye en áreas prohibidas, se invade el río, se hacen calles y malecones sin el drenaje pluvial correspondiente, todo por corrupción, y no puede Jesús Estrada Ferreiro culpar a los ciudadanos, ni siquiera a los que le antecedieron, porque él gobierna con los mismos, sigue con el mismo director de Obras Públicas de Gobiernos pasados, a parte, su equipo es más priista que morenista.

A la dolorosa pérdida de la vida de Alejandra, el alcalde sumó otra imprudencia y ofensa: ofreció “indemnizar a la familia”, como si la vida de Alejandra tuviera un precio. Indigna porque no era el momento de hablar de pagos e indemnizaciones, porque no hay nada que pueda reponer esa bella mirada y dulce sonrisa de Alejandra.

Cierto, habrá momentos (quizá más adelante) para revisar la responsabilidad patrimonial y omisión criminal en que incurrieron en el Ayuntamiento; pero el alcalde Estrada Ferreiro debe guardar las formas, respetar el duelo, hacer empatía con el dolor ajeno, solidarizarse y comprender la magnitud de la tragedia que están viviendo los padres de Alejandra. Mejor debe callar, y no seguir con su actitud grosera y omisión criminal. ¿O no?

OMISIÓN CÓMPLICE. No solo Estrada Ferreiro es omiso, también el gobernador; quien presume mucho las obras en Sinaloa, pero no son capaces de corregir deficiencias del drenaje pluvial, ni hacer buena prevención de riesgos, tampoco tienen estrategia de Protección Civil, ni campañas de educación ambiental.

El año pasado tres mujeres murieron en el arroyo Del Piojo, y nada se ha hecho para evitar que se repita la tragedia, aparte, abandonaron a los huérfanos a los que prometieron apoyos y becas, que no les dan. En Sinaloa no queremos solo actos de relumbrón, ni festejos costosos, sino lo más importante, que es la vida de los gobernados en la entidad. No la protegen. ¿O no.