Padierna, Robles e intermediarismo

FRENAR EL OUTSOURCING. El uso de intermediarios en la contratación, conocido como subcontratación y outsourcing, ha sido uno de los factores que más ha contribuido en los últimos tiempos a extender la precariedad en el empleo en México. Toda vez que los empleadores, grandes y pequeños, a fin de evadir sus responsabilidades como patrones y abaratar la contratación y pago de trabajadores, recurren a un tercero, llamado intermediario, para que sea este, y no directamente el empleador, quien contrate, dé las altas en el seguro social y pague los salarios y prestaciones de los trabajadores. El intermediario y contratista cobra al empleador por cada trabajador que ingresa, a cambio le abarata el contrato de trabajo, genera empleos precarios, mal pagados y sin prestaciones. Así están contratados millones de trabajadores en muchas grandes empresas, incluso en el sector público, para evadir cumplimiento de derechos, demandas de trabajadores y aumentos de prestaciones laborales.

Por eso es importante el convenio de intercambio de información firmado por Zoe Robledo, director general del IMSS, y el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, este martes pasado, a efecto de mejorar las labores de fiscalización y combate a la corrupción en las empresas, así como detectar la evasión fiscal y cumplimiento de obligaciones en la que están incurriendo también las empresas que usan outsourcing e intermediarios.

En la reciente reforma laboral, aprobada en mayo de este año, hubo un debate entre los legisladores de Morena, porque una parte era partidaria de entrar a legislar para frenar y erradicar la existencia de la subcontratación, pero no hubo consenso y, por lo tanto, no se legisló sobre ello, sin embargo, si verdaderamente tienen la intención en el Gobierno de AMLO de frenar la precariedad en el empleo y el empobrecimiento de la mayoría de los trabajadores, urge que legislen y erradiquen el outsourcing. ¿O no?

ROBLES Y PADIERNA. La detención de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de Peña Nieto, imputada por ilícitos de ejercicio indebido de la función pública y actos de corrupción, es la primera detención de una alta funcionaria del gobierno Peñista, y eso es significativo en un Gobierno como el de López Obrador, cuya principal bandera de campaña fue el combate a la corrupción.

Sin embargo, desde el principio llamó la atención que el juez que conocía el caso hubiese recurrido a la prisión preventiva de Rosario Robles, a pesar de que no se le imputaba ni fue citada a declarar por un delito grave. El argumento, según el juez, fue porque Robles ofreció una licencia de conducir con un domicilio diferente, y eso hizo suponer que quisiera evadirse de la justicia.

No obstante, el caso se empañó al conocerse, y confirmarse por Dolores Padierna, que el juez Delgadillo, que conoce del caso de Rosario Robles, es hijo de una hermana de la diputada, y sobrino político de René Bejarano. Se empaña porque René Bejarano fue imputado y exhibido por actos de corrupción en hechos que involucraron a Rosario Robles, cuando era dirigente del PRD. Bejarano fue exhibido recibiendo billetes a montones por Carlos Ahumada, pareja sentimental en aquel entonces de Rosario Robles. Desde entonces, Dolores Padierna y René Bejarano han sostenido una rivalidad muy fuerte con Rosario Robles, han sido enemigos políticos, y si el juez tiene un parentesco directo con enemigos de la imputada debió de excusarse de conocer del caso, para no enturbiar ni generar dudas sobre el proceso. ¿O no?