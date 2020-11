Paridad y violencia de género en 2021

EQUIDAD DE GÉNERO EN ELECCIONES. Como nunca en la historia reciente, el tema de género estará presente en las próximas elecciones del 2021. Por primera vez, el INE emitió reglas que impiden el registro de candidaturas que tengan en sus antecedentes denuncias por violencia de género, delitos sexuales o que sean deudores de alimentos. Aparte, está obligando a los partidos políticos a integrar paritariamente sus directivas, a atender la violencia de género, a tener planes y estructuras para la reparación integral de las víctimas de violencia, entre otras. De igual forma, están analizando la manera de garantizar que la reforma constitucional para la paridad total en los puestos de elección popular, se cumpla por los partidos políticos.

Hay que recordar que el próximo año serán electas 15 gubernaturas, y ante ello deben emitirse criterios nacionales para efecto de que los partidos aseguren la paridad en sus candidaturas a gobernador. Ello llevaría necesariamente a que en la mitad sean mujeres las candidatas, se dice que tendrán que ser 8 mujeres en los 15 estados en disputa, y cada partido decidirá en qué estado postulará mujeres.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En las alcaldías y congresos locales es menos complicado asegurar la paridad total, porque al ser órganos colegiados, y varios ayuntamientos, las autoridades electorales de los estados lo hacen obligatorio; de igual forma, en la Cámara de Diputados que también se renovará debe asegurarse la paridad. Lo complejo es en la gubernatura por ser un solo cargo por estado, pero se resuelve aplicando un criterio nacional, como parece lo definirá el INE.

Ello, por supuesto, mueve las decisiones de los partidos políticos e impactará en las aspiraciones de algunos, porque lo primero que deberá definir cada partido, así como en las fórmulas de la senadurías en 2018, es en qué estados encabezará una mujer la candidatura.

En Morena se dice que en Sonora, Guerrero, Baja California, Michoacán y Zacatecas irán hombres como candidatos; mientras que en Colima, Nuevo León, Campeche, Querétaro y Chihuahua irán mujeres. Falta saber en algunos otros, como en Sinaloa, y también esperar los resultados de las encuestas que van a aplicar en este mes de noviembre. Lo real es que tanto Imelda Castro, como Rubén Rocha Moya y el Químico Benítez están a la expectativa de la decisión que se tome respecto al género, en el caso de la candidatura a gobernador en Sinaloa. ¿O ya estará la decisión tomada? Ya se verá.

Lo que sí es probable es que todos los partidos políticos, como han hecho en otros procesos, postulen mujeres candidatas donde sientan que tienen menos posibilidades de ganar. Porque así lo han hecho con las alcaldías y diputaciones, postulan mujeres en las más pequeñas o donde menos pueden ganar. ¿Será?

DÍA DE MUERTOS. La conmemoración a los santos difuntos este año tiene particularidades. Como nunca en la historia reciente, la cantidad de muertes a nuestro alrededor es impactante. 92 mil muertes por COVID-19 oficialmente reconocidas, más los asesinados por violencia, los fallecidos que no han sido contados por no saberse la causa, los que han muerto por enfermedades mal atendidas porque ahorita la pandemia concentra todos los esfuerzos del sector salud; el número total es sin precedentes. El duelo en las familias también es muy grande, y lo peor es que no han podido ni despedir como se debe a sus difuntos, ni honrarlos en los panteones en estas fechas.

Estamos viviendo días de duelo, duele mucho la muerte de seres queridos y de tantos mexicanos. ¿O no?