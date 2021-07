Pensiones de policías: avances y retos

PENSIÓN DE POLICÍAS. El Congreso del Estado acordó una reforma a la Ley de Seguridad Pública que favorece la petición de viudas de policías en torno a la homologación de pensiones por viudez. El tema se había controvertido a partir del veto que impuso el gobernador a la reforma hecha por el Congreso, argumentando el Ejecutivo falta de claridad sobre los recursos que se requieren para cumplir la ley, sobre todo en caso de Gobiernos municipales, que son los más rezagados en el pago de pensiones a viudas de policías.

Desde 2015 se reformó la Ley de Seguridad Pública del Estado y se estableció el derecho a la jubilación de policías con 25 años de servicio, con independencia de la edad, con derecho a pago íntegro de salario; las pensiones por retiro anticipado, con derecho a pago del 50 por ciento, al cumplir 15 años de servicio y 45 de edad, pensiones por invalidez, pensiones de vejez (con 60 años y 10 años de antigüedad) y pensiones de viudez.

Sin embargo, la reforma del 2015 no clarificó la homologación en las pensiones de viudas ni tampoco fue clara en cuanto al derecho en caso de muerte por causas ajenas al servicio. De tal forma que lo que hizo el Congreso del Estado, con la reciente reforma, fue dar certidumbre a las viudas y establecer en los dos supuestos (sea por riesgo de trabajo o no la muerte) el derecho a una pensión al 100 por ciento del salario que percibía el policía, así como garantizar los aumentos de pensiones en los mismos términos que los activos.

En realidad, el mayor problema y rezago subsiste con las pensiones de viudas de policías municipales, porque los Ayuntamientos dan de alta a sus agentes policías en el IMSS y no les dan pensión a las viudas de manera directa, solo a través del Seguro Social. Ahora estarán obligados a otorgarles la doble pensión; la del IMSS y la homologada a cargo del municipio, y deberá darse a todas las viudas, aunque el fallecimiento haya acontecido hace años.

Obviamente, ello generará ciertas dificultades presupuestales, sobre todo en municipios más pequeños. De por sí hay un rezago en el cumplimiento de prestaciones para los policías activos, porque no les autorizan jubilaciones, aunque cumplan con los 25 años de servicio; tampoco les respetan categorías al jubilarse, ni el pago íntegro, mucho menos autorizan el retiro anticipado a quienes renunciaron antes y cumplen los 45 años y 15 de servicio, tampoco se cumple la ley de seguridad en lo referente a acumular los tiempos laborados en dependencias del estado y los municipios. Así que esperemos que no sea letra muerta la reforma recién aprobada, porque hasta hoy los alcaldes y el Gobierno del Estado no cumplen a cabalidad con los derechos de los policías en su retiro y jubilación; y en el caso de las viudas, ha sido más por presión que por libre decisión. ¿O no?

REZAGO FEDERAL. Los avances en Sinaloa en la Ley de Seguridad Pública no tiene paralelo a nivel federal. En la federación, los policías se retiran con la Ley del Issste, que desde 2007 solo da derecho a una pensión con salario mínimo y sin jubilación, y las viudas reciben el 90 de esa minipensión. Y los que laboraban desde antes de 2007, ahora sus pensiones son con UMAS, y solo con su sueldo base.

En Sinaloa se avanza, mientras que a nivel federal, en la Ley del Issste, se retrocede. ¿O no?

