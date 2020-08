Peor que nunca en la pandemia

PEOR QUE NUNCA. El color de los semáforos asignados a cada estado en el país, en el tema de la pandemia, no corresponde a la gravedad del problema que estamos viviendo. Hoy estamos peor que nunca en números de casos de contagios y muertes. No sólo porque superamos más del medio millón de casos contabilizados como contagios confirmados por las autoridades de salud, y más de 56.5 mil muertes, según sus cuentas, sino porque en realidad, al ser el país con el menor número de pruebas para detectar el contagio, el subregistro de casos y muertes por COVID-19 en México es de los más grandes del mundo.

Estados Unidos ha realizado 60 veces más pruebas que México, Rusia 27 veces más, Brasil 11 veces más, España 6 veces más, Inglaterra 12 veces más, Alemania 8 veces más, entre otros. Es verdad que las pruebas de COVID-19 por sí mismas no son la solución, son medio de diagnóstico, pero sí miden la extensión, gravedad y nivel de los contagios en el país. Y al no practicarse casi pruebas en México, se oculta la gravedad del problema.

En México debe haber millones de casos de contagio que no están registrados ni contabilizados, y miles de muertes cuyo diagnóstico tampoco se confirmó porque las pruebas no son extensivas, sino selectivas. Hay mucha gente que sabe que le dio COVID-19 porque perdió el olfato, tuvo dolor de cuerpo, fiebre, cansancio, dolor de cabeza, pero si no se complicó el cuadro, muchas de esas personas ni siquiera llamaron para registrar sus casos, ni se hicieron la prueba; igualmente, hay miles de personas que han muerto en casa sin el diagnóstico.

Las autoridades saben que hay un engaño con las cifras, como también saben que no es indicativo la ocupación hospitalaria en un país como el nuestro, donde la gente, por desconfianza, ignorancia o por temor, no está yendo al hospital, o llega ya grave para morir ahí, y ni siquiera necesita estar internada.

Y con el engaño de cambiarle el color a los semáforos y reabrir casi todo, centros comerciales, restaurantes, lugares de recreo, playas y áreas de trabajo, lo único que se hizo fue dar “manga ancha” para que la gente, cansada del encierro de meses, saliera y se congregara, multiplicando en las familias los casos de contagio y muerte.

Por eso hoy estamos peor que nunca, y las autoridades de salud lo saben. ¿O no?

¿Y LA VACUNA PARA CUÁNDO? La única solución para frenar tanta letalidad y contagios en el mundo por COVID-19 será la vacuna. En México, esta semana las autoridades, por voz del presidente López Obrador y Marcelo Ebrard, con el apoyo de la fundación de Carlos Slim, que contactó a la Universidad de Oxford y los laboratorios AztraZeneca, anunciaron que trabajan en la fabricación de una vacuna, que consideran estará lista hasta el primer semestre del 2021.

Antes que en México, los esfuerzos y adelantos para la producción de una vacuna contra el COVID-19 se han hecho en Inglaterra, Estados Unidos, China y Rusia; incluso, este último país esta semana, queriendo ganar la delantera, anunció que ya tenía lista la vacuna, que la llamarían Spútnik V, y que solo faltaban algunas pruebas. Sin embargo, otros expertos y la propia OMS alertaron que Rusia no había registrado pruebas masivas y que era peligroso querer ganar tiempo sin garantizar la efectividad y seguridad. En cualquier escenario, aún faltan meses para la vacuna. ¿O no?