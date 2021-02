Polémica por vacunas

EXIGENCIA DE VACUNAS. Aunque hay países que a la fecha tienen mayor cobertura de vacunación contra el covid-19, y un poco más de orden que México, en general, a nivel mundial hay controversia, descontrol, mala planificación y mayor demanda que oferta de las diversas vacunas disponibles contra el covid-19. Israel es el país que tiene el mayor porcentaje de población vacunada, con más del 80 por ciento de sus habitantes que ya recibieron la vacuna; le siguen los Emiratos Árabes, con el 54.3 por ciento de población vacunada;después el Reino Unido, con el 25.4 por ciento, y luego Estados Unidos, con el 17.4 por ciento.

El resto de países europeos, en general, ha cubierto con vacunas de covid-19 al 5 por ciento de su población, salvo Dinamarca, que lleva más del 7.7 por ciento. En América Latina sobresale Chile, que ha vacunado al 12.5 de sus habitantes. Canadá se ha quedado muy atrás de Estados Unidos al sólo tener vacunados al 3.5 por ciento, y en México peor aún, ya que solamente se ha logrado vacunar a un poco más de 1.4 millones de personas, que son el 1.1 por ciento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los países de origen de los laboratorios acapararon la vacuna, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, tal como se preveía; y algunos países con alto nivel de ingresos, como los Emiratos Árabes, con su poderío económico, aseguraron los insumos; otros, con buen nivel de organización y siendo ejemplo en Latinoamérica, como Chile, tienen mayor cobertura y organización. En México y en Brasil, pese a ser de los países con mayor estadística de muerte por covid-19 , ha habido fallas en el suministro y en la aplicación, aparte de la controversia que ha despertado la estrategia del gobierno federal por involucrar a los servidores de la nación en la distribución de las vacunas y aplicarlas en plazuelas públicas, y no en los hospitales.

Es poco tiempo aún para garantizar una mayor cobertura de vacunación en países grandes como México, menos cuando no hay insumos suficientes ni una buena planeacióny cuando se suspendió por casi cuatro semanas la llegada de las vacunas al país, y apenas volvieron a llegar. Aparte del desorden que se genera por las prisas, las exigencias, improvisación y mala planeación, lo cual genera caos, no sólo en México, sino en varios países. Además, en México hay controversia y acusaciones de uso político del programa. La polarización se ha llevado también al terreno de la vacunación, creciendo la controversia y las exigencias, incluyendo al personal de la salud, donde hay desesperación porque la cobertura de personal vacunado es muy baja, algunos no han recibido su segunda dosis, y están en desacuerdo que se vacune a adultos mayores sin cubrir suficientemente a personal hospitalario. Y todo porque no hay suficientes vacunas, y hay miedo a la enfermedad y desesperación. ¿O no?

¿ELEFANTES BLANCOS? Algo que preocupa, y más en esta época de grandes necesidades de hospitales de primer nivel, es que los hospitales nuevos que se construyen en Sinaloa no estén operando ni siquiera a la tercera parte de su capacidad. El caso del nuevo Hospital General de Culiacán es lamentable. Se supone que lo construyeron para suplir al viejo Hospital General, que ya está muy deteriorado en instalaciones; sin embargo, al nuevo no se le ha dotado de insumos necesarios de camas, respiradores, equipo médico, quirúrgico y de laboratorios, entre otros. Se supone que sería hospital covid, y tampoco funciona como tal. ¿Es elefante blanco el nuevo HGC?