Pragmatismo y derroches

DIFÍCIL ENCOMIENDA. Andrés Manuel López Obrador ha llamado a sus compañeros de Morena a que mantengan ideales y principios porque, dijo: lo que acaba a los partidos es el pragmatismo, la falta de principios, “por la ambición del poder por el poder”. Agregando, si el partido que ayudé a fundar se echara a perder, no solo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambien el nombre.

Seguramente el comentario del presidente deviene por los conflictos internos que está viviendo el partido en el poder, no solo en el Senado, donde ayer, a partir de la queja interpuesta por Martí Batres ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena se resolvió conminar a los senadores del grupo parlamentario a reponer el proceso de la elección de la Mesa Directiva. Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador del grupo, se les adelantó, y antes de que procediera cualquier destitución de la senadora Mónica Fernández, quien ha sido designada para sustituir en sus funciones de presidente a Martí Batres, informó que 44 senadores, de los 59 que integran la bancada de Morena en la Cámara alta, habían confirmado su apoyo a la senadora Mónica para que siguiera como presidenta.

El conflicto entre morenistas en el Senado seguramente seguirá, pero, hasta donde va, Monreal va ganando adeptos adentro, porque su propuesta para sustituir a Batres originalmente no contó con 44 votos, sino solo con 33, y por lo visto en medio de la disputa logró sumar 11 votos más. Según Martí Batres, a base de comprarlos con prebendas dentro del Senado. ¿Será?

Y falta todavía el desarrollo del proceso interno para nombrar representantes distritales, dirigentes estatales, consejeros nacionales y la dirigencia nacional de Morena, donde, seguramente, al igual que en el Senado, habrá confrontaciones fuertes y descalificaciones entre militantes del nuevo partido en el Gobierno.

En octubre serán las asambleas, y en noviembre deben elegir a la dirigencia nacional, pero, la disputas abajo ya están en marcha, y en algunos lugares se están dando “hasta con la cubeta”, por eso el llamado de López Obrador, porque ve cómo la ambición de poder en el partido que fundó los está haciendo perder las formas y repetir los mismos vicios y excesos que antaño le criticaron al PRI-AN. ¿O no?

El gran problema del ejercicio del poder es que, investidos del mismo, hombres y mujeres se transforman; no todos, pero la mayoría sí, y terminan igual que todos: queriendo eternizarse en el mando para obtener beneficios personales y los privilegios que les da el vivir del erario público. Por algo en Morena ciertos funcionarios ya están incurriendo en nepotismo, arrogancia, corrupción y ambición desmedida de poder y dinero. ¿Será?

AUSENCIA DE AUSTERIDAD. En varios renglones de la vida pública se han hecho recortes presupuestales por temas de la austeridad republicana; es el caso de las becas de posgrado, en cultura, proyectos de investigación de Conacyt, etc. Sin embargo, donde la austeridad aún no llega es a los partidos políticos; contradictoriamente se sigue repartiendo a manos llenas los dineros del erario público a institutos políticos, o al menos sin la austeridad que sí hay en otros programas de apoyo a científicos, artistas, deportistas, hospitales, etc. Muestra de ello es Sinaloa, donde, sin haber campañas electorales en el 2020, los cinco partidos políticos con registro recibirán más de 122 millones de pesos, lo que significa un gasto mensual de más de 10 millones de pesos en ellos. Y eso que no es año electoral. Qué paradoja.