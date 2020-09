¿Qué hacer con las Afores?

DEBATE SOBRE LAS AFORES. La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para desaparecer las Afores (administradoras de fondos de retiro), que fueron creadas con la reforma a la Ley del IMSS en julio de 1997, proponiendo regresar al manejo social de los fondos de pensiones, como se establecía en la vieja ley del IMSS y del Issste, que estuvieron vigentes hasta junio de 1997 en el IMSS y marzo del 2007 en el Issste.

El sistema social de pensiones elimina la administración privada (que hoy hacen los bancos) en los fondos pensionarios y restablece la naturaleza pública y solidaria del fondo de pensiones. A este sistema se le conoce como sistema de reparto o solidario, porque no individualiza cuentas de cada trabajador, sino que las cuotas para el retiro entran a una bolsa común donde se va pagando al trabajador que cumple con los requisitos para su pensión. Ese sistema estuvo vigente en México desde 1943 y hasta 1997, y generó mejores montos de pensiones que las que se obtienen con las Afores.

Para los trabajadores, las Afores no han significado ningún beneficio, al revés, solo se obtienen micropensiones con el sistema de Afores. Un trabajador, aún ganando 2 mil pesos diarios (que son muy pocos los que están en esa condición), y cotizando 40 años al IMSS, mediante la Afore sólo va a obtener una pensión mínima; porque las Afores cobran comisiones para administrar los ahorros, y dichas comisiones en México son muy altas, y son nulos los rendimientos que los ahorros generan, resultando pensiones muy precarias.

Los que sí ganan mediante el sistema de Afores son los bancos que administran los fondos de pensiones, por ello se disputan a los trabajadores las Afores, porque lucran con el ahorro del trabajador, sin generarles mayores rendimientos.

Por ello es preocupante que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, sin análisis de fondo ni reflexión, haya declarado que era inviable la iniciativa de desaparecer las Afores y volver al sistema social del manejo de los fondos pensionarios. ¿O no?

Mario Delgado argumentó que la presión a las finanzas públicas sería muy fuerte si desaparecen las Afores, lo que parece que el diputado no sabe es que las Afores no ponen bolsa para el pago de pensiones, al revés, administran la gran bolsa, que significa el ahorro de los trabajadores, cobran comisiones y ganan con ello, sin que respondan si el ahorro es insuficiente para una pensión, toda vez que es el Gobierno federal el que debe pagar la pensión garantizada, que es de un salario mínimo.

En otras palabras, las Afores no ponen dinero, administran un dinero que no es suyo y obtienen dividendos y cobran comisiones; al final, el mismo Gobierno es el que termina asegurando y pagando la pensión mínima. ¿O no?

EL FRACASO DE LAS AFORES. El sistema privado en el manejo de los fondos de pensiones, como el que existe en México con las Afores, no ha servido para generar pensiones dignas ni elevar la calidad de vida de los pensionados; por ello, la mayoría de los países han metido reversa en la privatización, ya que empobrecen más a los asalariados en su vejez. Los mejores montos pensionarios se obtienen con el sistema social y solidario. Tan es así, que sólo con la Ley vieja del IMSS se pueden obtener mejores pensiones. En el país urge un debate serio y de fondo sobre el tema. ¿O no?