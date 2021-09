Quirino y AMLO

QUIRINO Y LA GIRA DE AMLO. Lo que acaparó la atención en la última gira de AMLO a Sinaloa, no fue tanto la supervisión del Hospital Pediátrico o su recorrido por la presa Picachos, sino su declaración respecto a que invitaría al actual gobernador Quirino Ordaz Coppel para que se integrara a su gabinete; el mandatario federal, al referirse a Quirino, textualmente expresó: “ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir, se va a sumar a nuestro equipo para seguir transformando a nuestro país…”. Inmediatamente después empezaron los lamentos y cuestionamientos al interior de ciertos grupos de Morena, que no aprueban el desempeño del gobernador, y están en desacuerdo con las expresiones elogiosas con las que el presidente se refiere al mandatario local.

Sin embargo, desde su primera gira como presidente en funciones, López Obrador ha defendido a Quirino de los cuestionamientos que la han hecho algunos morenistas u otros grupos sociales, a inicios del 2019, en un evento realizado afuera del Palacio de Gobierno, frente abucheos de morenistas, AMLO defendió al mandatario, e incluso, en diciembre del 2020, en su visita a San Ignacio, Sinaloa, para supervisar los trabajos de la carretera hacía Tayoltita, Durango, el mandatario federal externó: “la verdad yo felicito al pueblo de Sinaloa por tener un gobernador como Quirino Ordaz, una gente que gobierna con pasión, con ganas, para todo en la vida se necesitan ganas, más para el servicio público”.

Así que no es sorpresiva la invitación a que Quirino se incorpore a su gabinete, y al Gobierno de la 4T, más bien lo que sorprendió fue el cargo para el que se le propone, de embajador de México en España, porque se esperaba, que de acuerdo al perfil del actual mandatario, se le invitara al área de turismo, o de finanzas, pero no al Servicio Exterior, que hasta donde se sabe, requiere de formación y de carrera diplomática, ya que así lo establece la Ley de Relaciones Exteriores. Sin embargo, por estar sujeto a la ratificación del Senado, que tiene mayoría de Morena, y por ser Quirino priista, lo más seguro es que cuente con el aval de la mayoría calificada que se requiere para su nombramiento, a pesar de no tener antecedentes en el servicio exterior mexicano.

Hay que decir que algunos morenistas, que no estaban de acuerdo en la incorporación al gabinete del actual mandatario, vieron con beneplácito que el cargo propuesto sea en el extranjero, porque dicen que así lo aíslan y lo mandan al exilio político. Sin embargo, la principal ganancia del actual gobernador es el aval y el espaldarazo que recibe del presidente, que aunque no guste algunos de los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, su integración al Gobierno de la 4T significa que tendrá inmunidad y estará blindado para cualquier cuestionamiento y revisión del ejercicio financiero y político de su gobierno. ¿O no?

QOC SEGUIRÁ EN EL PRI. Por su parte, Quirino Ordaz ratifica que seguirá en el PRI, que no cambiara de color partidista, lo cual significa que el presidente López Obrador está abriendo su gobierno a otras marcas partidistas. Yo lo había hecho desde su campaña, luego al inicio de su mandato, y ahora, por lo que el mismo presidente dice, que probablemente invitará a otros exmandatarios que concluyen su encomienda, se prevé que abra las puertas a mas políticos, sobre todo del PRI.

Ello por supuesto no es totalmente del agrado de algunos morenistas. ¿Será?