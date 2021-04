Reacciones del debate

DEBATE DEL DEBATE. Terminado el debate, todos se van a presentar como los ganadores, sobre todo los candidatos que van a la cabeza en preferencias electorales; sin embargo, en realidad no todos debatieron, algunos eludieron el debate. Sorprendió la candidata de Redes Sociales Progresistas, que fue y debatió, a la vez que presentó propuestas. Rosa Elena Millán, de Fuerza por México, no debatió, se concentró en hacer propuestas, pero al evadir el contraste dejó de lucir y no aprovechó las circunstancias ni el momento. Tomás Saucedo del Partido Verde inició el debate con una buena intervención, habló con seguridad y arrancó haciendo propuestas, pero, igual que Rosa Elena Millán, evadió debatir y cuestionar al resto de los participantes, y con ello perdió brillo y contundencia. Ricardo Arnulfo, candidato del Partido Encuentro Solidario, arrancó con bríos haciendo cuestionamientos, sobre todo a Rubén Rocha, Sergio Torres y a Mario Zamora, pero fue perdiendo bríos y contundencia en sus intervenciones. Gloria González del PT fue la más insegura en sus intervenciones, además de que evadió debatir y al igual que Rosa Elena Millán desaprovechó hacer contraste y referirse a la historia, propuestas y trayectoria de los otros contrincantes.

Sergio Torres, como se esperaba, fue a cuestionar a Rubén Rocha Moya y a Mario Zamora, concentrando más sus críticas a este último y a Rocha por su alianza con Héctor Melesio Cuen, afirmando que él sí rescataría a la UAS del secuestro en que la tiene el PAS.

Mario Zamora se concentró en cuestionar a Rubén Rocha Moya, por su alianza con el PAS y Cuen, por su desempeño en el pasado y votaciones en el Senado, y Rocha solo brevemente le contestó a Mario Zamora al final. Rocha se concentró en hacer algunas propuestas, evadiendo debatir y engancharse con los cuestionamientos que le hicieron tanto Mario Zamora, como Sergio Torres y el resto de contendientes.

Rocha se comportó como el candidato puntero, que cuida las preferencias electorales, evadiendo responder a Zamora, a Yolanda Cabrera y a Sergio Torres. Zamora fue como el retador que busca crecer; Sergio Torres como el candidato que no tiene nada que perder y se arriesga para aumentar apoyo. Rosa Elena fue como candidata oficial sin serlo, llegó sin querer debatir y por ello no lució, al igual que Tomás Saucedo. Y Yolanda Cabrera, al final, también denunció haber sido amenazada por el PAS y Cuen.

DEBATE DE NUEVE. Aunque son ocho aspirantes a la gubernatura, 3 mujeres y 5 hombres, el debate en realidad involucró a 9 contendientes, sumando a Héctor Melesio Cuen como parte del debate. Primero fue Rocha quien lo involucró al presentarlo como parte del selecto grupo que lo acompañó al debate, junto a sus dos hijos y Alejandro Higuera, su coordinador de campaña. Posteriormente Sergio Torres, Mario Zamora, Yolanda Cabrera y Ricardo Arnulfo Mendoza involucraron al dirigente del PAS, señalando el uso político de la UAS, los excesos al interior de la institución, la corrupción y el corporativismo que practican. En diversos momentos del debate se nombró a Héctor Melesio Cuen, poniéndolo como ejemplo de la corrupción, y de las contradicciones de Rubén Rocha Moya, toda vez que le recordaron que en 2018 él mismo lo acusó de usar dinero de la UAS para hacer campaña política, de practicar corrupción y de tener secuestrada a la universidad. Rocha no contestó los cuestionamientos que le hicieron sobre sus afirmaciones del pasado en torno a cambiar y liberar a la universidad, al revés, en un momento defendió a Héctor Cuen, e innecesariamente lo presentó como un ejemplo de honestidad política.