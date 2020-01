Recursos insuficientes en salud

LOS RETOS DEL INSABI. El propósito de dar atención gratuita de salud a toda la población en México es excelente, pero no se puede lograr con pocos recursos; menos, si lo que se está destinando a la atención de salud ha ido decreciendo, y si durante años se dejó caer a los hospitales, infraestructura de quirófanos, laboratorios, clínicas, además de tener miles de trabajadores de salud en el país que no gozan de prestaciones y que ellos mismos no tienen seguridad social, bases, ni acceso a la salud.

El recurso destinado para la salud en el país es insuficiente; para el 2020 se acordó que fueran 634.3 mil millones de pesos, de los cuales el 50. 3 por ciento es para el IMSS, y el resto se divide entre Issste, Insabi y la Secretaría de Salud. En realidad solo aumentó en 2 por ciento el recurso del 2019, lo cual es insuficiente para cumplir lo que ha prometido López Obrador de asegurar la salud universal y la atención de calidad para toda la población en México; toda vez que el Insabi durante su primer año de operaciones contará solo con 112 mil millones de pesos, debiendo atender una población mayor que la que atienden en el IMSS y con menos presupuesto.

Hay que considerar que México tiene una alta proporción de habitantes sin ninguna protección de salud ni seguridad social, ya que cerca del 60 por ciento del empleo en el país es trabajo informal, lo cual significa que no están registrados ni en el IMSS, ni en el Issste, y que no reciben atención médica en esos institutos, ni tienen cobertura para recibir pensiones.

En los países desarrollados la mayoría de trabajadores tiene seguridad social; además, los países desarrollados destinan tres veces más presupuesto que México para asegurar tener atención de salud con calidad. En México, en 2019, ya con el Gobierno de AMLO, se destinó el 2.4 por ciento del PIB, mientras que Alemania, Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, entre otros, invierten el 9 por ciento del PIB en salud; en América Latina, México invierte menos que Brasil, Colombia y Chile en la salud.

En México se destina la tercera parte de lo que invierten en salud los países desarrollados y tenemos el triple de población sin ninguna cobertura de seguridad social ni protección de salud.

Por ello, el gran problema del Insabi es cómo garantizar lo que se prometió: dar la atención gratuita y de calidad, sin cuotas de recuperación, ni cobros por medicamentos, estudios de laboratorio, operaciones y demás servicios. ¿Cómo van a cumplir en el Gobierno si no aumentaron el presupuesto de salud?, ¿y en 2020 se destinará lo mismo en recursos para salud y el Insabi que lo que recibía el Seguro Popular?

El IMSS tiene más presupuesto que el Insabi y menos población que atender, y aún así es insuficiente en recursos y es baja la calidad de su atención. ¿O no?

SIN DIAGNÓSTICO. Uno de los grandes problemas que se observa en el Gobierno de AMLO es que hay mucha improvisación, se toman decisiones sin contar con inventarios y diagnósticos. Así se ha visto en Seguridad Pública, por eso los sorprendieron en Culiacán el 17 de octubre, porque no tenían medido el poder del crimen organizado en el estado y en el país, y eso se ve también en salud. Antes de prometer lo que no podrán cumplir, debieron hacer inventarios de los recursos materiales, humanos y condiciones deprimentes que tienen muchos hospitales. ¿O no?