Reelección y registros

DISPUTA POR ALCALDÍAS. En masa se dieron los registros en Morena en la búsqueda de las candidaturas por las alcaldías y diputaciones, y salvo Billy Chapman, los demás alcaldes de Morena en Sinaloa están buscando ser reelectos; algunos, como Jesús Estrada Ferreiro y el Químico Benítez, después de buscar ser candidatos a gobernador, al no haberlo conseguido, están intentando obtener el apoyo de su partido para seguir en sus cargos. Otros se registraron paralelamente para obtener la candidatura a la alcaldía y la diputación, por si no logran un cargo, apostarle a otro. Situación que por ciento es mal vista en la ciudadanía, porque son las prácticas que en el pasado se le cuestionaban a priistas y panistas al querer acaparar cargos, eternizarse en ellos o brincar como “changos” de un cargo a otro.

No cabe duda que el poder, salvo honrosas excepciones, marea y muestra las debilidades de las personas, y aunque es poco tiempo aún para juzgarles, lo real es que en Morena algunos perdieron piso y los transformó el poder, haciendo que repliquen excesos que antaño criticaban. ¿O no?

Lo real es que el desempeño de la mayoría de alcaldes en Sinaloa fue insatisfactorio, de los del PRI no se esperaba mucho, pero en Morena prometieron hacer la diferencia y gobernar para beneficio de las mayorías, sin los excesos y abuso de poder del pasado. Sin embargo, las formas y las prácticas políticas en algunos ayuntamientos gobernados por Morena dejaron muy inconformes a la ciudadanía, incluso a la misma militancia de Morena, por eso no se comprende que busquen la reelección, cuando no hicieron las cosas bien ni cumplieron las promesas de transformar Sinaloa.

Los casos más escandalosos fueron los de Ahome y Culiacán, favorablemente Chapman dice que no buscará reelegirse, aunque quiere ser diputado federal, pero seguramente perdería porque sembró mucho rechazo a su persona en el municipio de Ahome. Y en el caso de Jesús Estrada Ferreiro, fue sembrando inconformidades en varios sectores de la capital, empezando por varios miembros de Morena, que no le apoyan en su pretensión de continuar en el cargo, ya que durante su administración, Estrada Ferreiro actuó con prepotencia y gobernó igual que en el pasado, porque en su gabinete, en áreas estratégicas como la de Obras Públicas, Seguridad Pública, en la Junta de Agua, entre otras, continuaron los mismos funcionarios de ayuntamientos del PRI. ¿O no?

REGISTRO. Antes del registro de Mario Zamora, y de acudir con la plana mayor del priismo y parte de los aliados de la coalición “Va por México”, el gobernador Quirino Ordaz comió con los invitados VIP del acto de registro. Primero fue el evento selecto y después el acto masivo, donde por cierto, de nuevo, como en la vez anterior cuando destaparon a Mario Zamora como precandidato, se rompieron todas las medidas de sana distancia y los protocolos de salubridad, lo cual es muy mala señal.

La clase política debe hacer mayores esfuerzos para cuidar la salud de la población y de sus seguidores, es irresponsable que en plena pandemia, y cuando siguen creciendo los números de fallecidos y contagiados, los partidos y actores políticos sigan dando mal ejemplo, haciendo grandes concentraciones de personas sin respetar las medidas de sanidad.

También es preocupante que las autoridades electorales, municipales y de salud no hagan observaciones a quienes abiertamente violen reglamentos de salud pública. Porque a un pequeño comerciante le cierran el negocio si no respeta las reglas de salud, pero a partidos políticos les dan inmunidad. ¿O no?