Reforma a la ley del IMSS

REFORMA EN PENSIONES. A reserva de conocer con detalle la iniciativa presidencial para reformar la ley del IMSS, que fue creada en 1942 y reformada de manera sustancial en diciembre de 1995, incorporando el sistema de las Afores y la privatización en el manejo de los fondos pensionarios, misma que entró en vigor en julio de 1997, tres aspectos sobresalen de la nueva propuesta: 1) que se mantiene el modelo privatizador en la administración de los fondos de pensiones, mismo que fue impulsado por Ernesto Zedillo en 1995; 2) que aumenta significativamente las aportaciones de los empleadores al pasar las cuotas patronales del 5.15 por ciento al 13.87 por ciento, sin aumentar la aportación del trabajador y del Gobierno y, 3) que reduce el número de semanas de cotización que se requieren para acceder a una pensión en la ley de 1997, de tal forma que en vez de 1250 semanas, bastará con tener 750 semanas de aportación y 60 años, lo que significan aproximadamente 14.5 años de cotización.

Reducir las semanas de cotización para que los trabajadores puedan acceder a una pensión mínima del IMSS, en un país donde la informalidad y el no registro a la seguridad social es lo que predomina, es una buena noticia para millones de mexicanos que no podrían tener pensión con la nueva ley del IMSS.

Hay que recordar que de 500 semanas de cotización que se pedían en la ley vieja (la ley de 1973, que estuvo vigente hasta junio de 1997) se pasó a las 1250 semanas en la ley nueva, y muchos trabajadores, que fueron registrados en el IMSS después de julio de 1997 no alcanzan a acumular las 1250 y los 24 años de cotización, porque muchos de los trabajos en México son eventuales e informales. De tal manera que la iniciativa presidencial facilitará a millones de trabajadores el que accedan a una pensión del IMSS, lo cual es positivo.

De igual manera, el que se pueda mejorar la pensión mínima garantizada (que actualmente es de un salario mínimo), en aquellos casos que se tengan más semanas de aportación de las 750, es también algo que beneficiará a los trabajadores que regularmente son registrados con salario mínimo al IMSS y que por lo general acceden sólo a la pensión mínima, claro, esto será siempre y cuando tengan más semanas de las mínimas que se requieren.

Lo que probablemente genere polémica es el aumento a las cuotas patronales, que suben más del doble, sobre todo si el modelo tripartito con el que opera actualmente el instituto no se ve reflejado en la iniciativa, al no subir las cuotas del Gobierno ni del trabajador. El riesgo que se corre, y eso sería lo más preocupante, es que la informalidad del empleo en México aumente, de por si más del 50 por ciento de los trabajadores no son registrados a la seguridad social, y con el aumento al 13.8 por ciento de cuotas patronales, la micro y mediana empresa (que son las que ofertan el mayor número de empleos en el país) seguirán en su mayoría sin registrar a sus trabajadores.

Otro aspecto que llama la atención en la propuesta, sobre en un Gobierno como el AMLO, que ha sido insistente en un discurso que critica “el modelo neoliberal”, es que permanezca la administración privada de fondos pensionarios y el modelo de Afores, aunque más acotadas y con restricciones. ¿Será?

Falta conocer en detalle la propuesta y dar un debate de fondo de la reforma.