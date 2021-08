Regreso a clases en la tercera ola

POLÉMICA DEL REGRESO A CLASES. El presidente López Obrador ha sido persistente en su decisión de promover el regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto del 2021. Su insistencia la sustenta no solo por el deterioro de la calidad de la educación en todos los niveles con las clases en línea, sino por la alta deserción escolar, el daño emocional que se ha causado a menores, el incremento de violencia física y sicológica por el encierro, entre otras afectaciones a estudiantes. Pese a ello, subsiste también la negativa en gran parte de madres y padres de familia de enviar a sus hijos a los planteles escolares en el corto plazo; controvirtiendo la aseveración del presidente de que “llueve, truene o relampaguee” habrá clases presenciales a fines de agosto, así como la afirmación de que las escuelas no deben seguir cerradas por la pandemia.

Sin embargo, el momento para convocar el regreso a clases presenciales es inoportuno, ya que, lamentablemente, México ha encabezado en los últimos días los primeros lugares a nivel mundial por número de muertes y contagios de covid-19; siendo solamente superado por Indonesia en muertes, y por Irán en contagios.

Estados Unidos, Brasil, Rusia, Irán, Indonesia y México encabezan actualmente en el mundo la lista de mayores casos de muertes y contagios por covid-19; y al nada honroso cuarto lugar a nivel mundial por número de muertes que ocupa México, se ha sumado en los últimos tres días el dato de ser el segundo país que registra más casos diarios de contagios y muertes por la tercera ola de covid-19.

En este contexto, debatir sobre el regreso a clases ha parecido intimidante a algunos padres de familia; es real que gran parte de los maestros que se han contagiado no han sido en aulas, también es verdad que no todas las familias extreman cuidados y que exponen a sus menores en fiestas o lugares concurridos, también es verdad que en algún momento habrá que regresar a clases, que deben atenderse los planteles y prepararse un regreso seguro, porque la enfermedad del covid no se irá en corto plazo, aparte de que efectivamente la calidad de la educación, la deserción escolar y la salud emocional de jóvenes, niñas y niños está siendo impactada severamente por el encierro.

Sin embargo, también hay razones válidas en quienes tienen el temor de retornar en corto plazo a las aulas; la infraestructura en las escuelas es deficiente, no hay los suficientes insumos que garanticen la sanidad de espacios y control de salud en alumnos, ni el sector educativo ni el de salud tiene condiciones para asegurar pruebas de detección oportunas y seguimiento de casos de contagios en los planteles. En México, los grupos de clase son muy poblados; y los espacios, reducidos y encerrados.

Así que hay razones fundadas de ambas partes, y lo real es que el momento actual es inapropiado para el regreso presencial, por encontrarnos en el pico más alto de casos de contagio y de muerte en esta tercera ola que nos está lacerando. ¿O no?

TERCERA OLA DE MUERTE. Ni el avance en la vacunación ha logrado frenar los casos de contagio y muerte. Cierto es que las personas vacunadas tienen menos riesgo de caer en condición de gravedad, sin embargo, no están exentas de contagiarse o de morir. La variante delta ha sido un desafío para la ciencia médica, toda vez que es más agresiva, contagiosa y letal. ¿O no?